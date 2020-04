Colt PrizmNet Cloud Access, la nuvola al servizio del finance

Colt Technology Services introduce PrizmNet Cloud Access: connettività avanzata per i player del mercato finanziario che adottano piattaforme e App in cloud.

PrizmNet Cloud Access utilizza il servizio Dedicated Cloud Access, in grado di offrire una connessione di rete in modalità privata con elevati standard di sicurezza e affidabilità che metta in collegamento i data center o le sedi degli uffici ai principali CSP. Questo di fatto permette agli utenti cloud, come anche ai cloud provider, di sfruttare la rete PrizmNet per accedere ai servizi forniti sia da provider non-cloud, come l’esecuzione delle operazioni di borsa, sia da cloud provider, come approfondimenti basati sui dati desunti dagli analytics.

L’intelligenza artificiale e il machine learning, attraverso la creazione di un ecosistema ad alto tasso di affidabilità, saranno quindi a supporto di tutte quelle aziende che operano nel Capital Market, aiutandole a ottimizzare le loro attività aziendali, a prendere migliori decisioni nelle operazioni di trading, a proporre nuovi prodotti e servizi sul mercato e a ottenere vantaggi competitivi.

PrizmNet Cloud Access è supportato dalla Colt IQ Network, una rete intelligente ottimizzata a 100 Gbps, che è distribuita a oltre 29.000 edifici on-net, 900 data center e centinaia di interfacce di rete in tutto il mondo.

Colt PrizmNet offre un accesso semplificato a un ecosistema globale di mercati finanziari con oltre 160 borse valori, sedi e provider di servizi; e oltre 10.000 partecipanti ai mercati.