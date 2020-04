Il portfolio di Exclusive Networks si amplia con Wallix

Exclusive Networks ha deciso di ampliare la sua offerta nel settore della cybersecurity e del cloud transformation, firmando un accordo distributivo con Wallix. Wallix è una software company francese specializzata in Privileged Access Management (PAM) e le sue soluzioni sono sviluppate per proteggere l’accesso, i dati e l’identità aziendale nel mondo digitale odierno.

Luca Marinelli, CEO e General Manager di Exclusive Networks

Con Wallix andiamo a inserire nella nostra offerta un altro tassello importante che riguarda la governance degli account privilegiati, garantendo quindi che solo utenti autorizzati possano accedere a determinate risorse in determinati momenti. Wallix permette anche di identificare comportamenti sospetti terminando in modo automatizzato la sessione. Si tratta di uteriori strumenti di protezione a disposizione dei nostri rivenditori per offrire una sicurezza completa alle aziende che hanno bisogno di effettuare un’attenta gestione delle credenziali di autenticazione che danno accesso a risorse critiche a livello di rete, sistema o applicazioni.

La soluzione di punta, Wallix Bastion, riconosciuta nel Magic Quadrant di Gartner per le soluzioni PAM, aiuta gli utenti a proteggere i loro asset IT critici: dati, server, terminali e dispositivi connessi. È la prima soluzione sul mercato ad aver ottenuto la certificazione di sicurezza di primo livello (CSPN) dalla National Cybersecurity Agency francese (ANSSI).

La soluzione è stata recentemente arricchita con funzioni per proteggere l’accesso alle applicazioni - all'interno di infrastrutture IT, in ambienti industriali (OT) o in servizi cloud -, e alle workstation.

Per il mondo industriale, il vendor francese propone una soluzione specifica, “Wall4IoT”, il gateway software IoT per la protezione dalle minacce cyber in ambito manifatturiero e Industry 4.0: una soluzione di sicurezza IT all’avanguardia per la connettività dei dispositivi e delle applicazioni industriali.

Wallix supporta ogni giorno più di 1000 aziende e organizzazioni in oltre 50 Paesi. Le sue soluzioni sono vendute attraverso una rete di oltre 160 rivenditori e integratori qualificati e accreditati. Quotata su Euronext con il codice ALLIX, Wallix Group ha una forte presenza in Europa ed EMEA in tutti i settori.