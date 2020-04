Formazione QNAP, al via il programma di lezioni gratuite

QNAP svela un programma di lezioni settimanali; i webinar online seguiranno un format della durata di un’ora e sono pensati per trattare tematiche verticali.

La partecipazione è aperta a tutti, non sussistono vincoli di accesso e non sono previsti costi per i partecipanti.

La volontà, da parte del team QNAP, è quella di rimanere in contatto con i propri partner e la rete di installatori distribuita sul territorio.

Nonostante il momento contingente non consenta di avviare seminari e corsi dal vivo, l’azienda ha scelto di perseguire la strada della formazione online e della vicinanza continuativa da remoto.



Questo approccio proattivo nei confronti dei partner è importante e contraddistingue l'operato QNAP, tradizionalmente vicina a clienti e affiliati e molto presente sul territorio con numerosi eventi di interesse (come testimoniano queste foto del QNAP Tech Day 2020 di Roma al quale abbiamo preso parte).

Le cinque sessioni saranno tenute direttamente dagli esperti QNAP, che si alterneranno per mettere a fuoco specifiche tematiche, per parlare di tecnologia, servizi, storage e attività sales.

L'appuntamento fisso è dalle 11:00 alle 12:00.

Si comincia martedì 28 aprile con l’introduzione ai macro argomenti storage - networking - computing e per parlare del nuovo QTS 4.4.2.

Martedì 5 maggio sarà la volta del comparto networking e computing, con un approfondimento specifico sugli apparati Guardian QGD e switch.

Nuovamente, martedì 12 maggio si parlerà di dispositivi di grado enterprise, introducendo le novità sul fronte ES-2486dc e TS-1886 e tratteggiando le peculiarità di QTS Hero.

Lunedì 18 maggio, i partecipanti potranno avere utili informazioni circa i dispositivi di espansione desktop e rackmount TL USB e SATA.

Lunedì 25 maggio, infine, si scenderà in dettaglio mettendo a fuoco i servizi evoluti offerti dagli storage QNAP: HBS3 - Qcloud - Hybridmount + vJBODcloud.