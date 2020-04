Smart working, le soluzioni QNAP per tutte le imprese

Page 1 of 5

Telelavoro e smart working possono trasformare e accelerare il business moderno; grazie alle soluzioni storage QNAP, questi servizi sono accessibili a tutte le imprese.

Che si tratti di una prassi consolidata, o meno; che si svolga in casi di estrema necessità o periodicamente, il processo di lavoro da remoto consente di agevolare la gestione della vita lavorativa e degli impegni personali e famigliari.

Modalità di accesso “fluide” e condivisione degli spazi stanno rivoluzionando l’approccio stesso al mondo del lavoro.

Con la continua trasformazione delle procedure operative in uso, le aziende sono alla ricerca di nuovi spazi di lavoro all'interno e all’esterno dei loro ambienti, per consentire l’integrazione tra diverse attività. Di conseguenza, il settore delle soluzioni di collaborazione, condivisione e orchestrazione dei team professionali si trova ad affrontare nuove sfide in termini di privacy, produttività e interazione dei dipendenti.

I singoli lavoratori, hanno oggi maggiore controllo sull’agenda e hanno la necessità di disporre di un ambiente dinamico, in cui poter collaborare con i colleghi presenti nello stesso spazio o collegati da remoto.

In questo contesto, le imprese, a tutti i livelli, stanno aggiornando le proprie infrastrutture di tipo legacy, per garantire maggiore scalabilità e flessibilità. Un aiuto viene certamente dal cloud, un grande collettore che permette di unificare e irrobustire l’architettura di rete delle aziende. Per una rapida messa in funzione è possibile abilitare schemi di accesso che sono definiti “ibridi”, dove hardware on premise e cloud computing lavorano all’unisono per migliorare efficienza e resilienza delle attività di business.

In quest’ottica, aver a disposizione un evoluto storage di rete per il backup quotidiano può facilitare il passaggio a uno smart working a 360°. QNAP, come altri produttori, amplia costantemente le capacità di gestione dei propri dispositivi che, nel tempo, si sono trasformati da NAS per l’archiviazione dei dati, a veri e propri portali per la condivisione tra team di lavoro e per la collaboration a tutto tondo.

Tra gli strumenti che andremo ad analizzare, e particolarmente utili in un contesto di gestione condivisa dei dati, ci sono le App QVPN, Qsync, myQNAPcloud e i meccanismi di backup su cloud.