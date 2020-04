AMD estende la gamma Ryzen 3 e svela il chipset B550

AMD espande la famiglia di processori desktop Ryzen di terza generazione; presentati Ryzen 3 3100 e 3300X e il chipset AMD B550 con PCIe 4.0.

L’ecosistema per Socket AM4 e supportato da oltre 60 design e progetti in fase di sviluppo. La rivoluzionaria architettura di base "Zen 2" è disponibile per gli utenti professionali, per i gamer e gli sviluppatori di contenuti di tutto il mondo. Con il doppio dei thread, il doppio della larghezza di banda e un'ampia selezione di schede madri in sviluppo, il chipset AMD B550 e i processori desktop Ryzen 3 rappresentano una soluzione di elaborazione ideale e accessibile.

AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X

Stiamo parlando dei processori desktop AMD Ryzen 3 più veloci di sempre, ideali per ogni tipo di impiego.

Entrambi vantano una architettura quad-core con supporto per 8 thread e incorporano 18 MByte di cache totale. A fronte di un TDP di 65 W, comune alle due versioni, Ryzen 3 3300X parte da una frequenza base di 3,8 GHz per spingersi sino a 4,3 GHz in modalità boost. Questi parametri sono rivisti al ribasso per il modello 3100, con clock base di 3,6 GHz e boost di 3,9 GHz.

Il nuovo chipset B550 per socket AM4 è l'ultima aggiunta alla famiglia di chipset AMD serie 500 con supporto per i processori desktop AMD Ryzen serie 3000. Le schede madri B550 che stanno per arrivare sul mercato offrono compatibilità per PCIe 4.0, raddoppiando di fatto la larghezza di banda disponibile rispetto alle schede madri B450.

Si prevede che AMD Ryzen 3 3100 e AMD Ryzen 3 3300X saranno disponibili presso i principali rivenditori ed etailer di tutto il mondo a partire da maggio 2020. Le schede madri AMD B550 saranno disponibili a partire dal 16 giugno 2020 da partner ODM tra cui ASRock, ASUS, Biostar, Colorful, GIGABYTE e MSI presso i principali rivenditori ed etailer.