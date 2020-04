La creatività è all'avanguardia con le workstation HP

HP presenta una serie di modelli che permettono a tutti di diventare creativi e una nuovissima workstation mobile realizzata con plastica recuperata dall'oceano.

Giampiero Savorelli, Category Director Personal Systems Southern Europe di HP

Mentre continuiamo ad imparare come adattarci a nuovi modi di lavorare e di apprendere, in un momento di incertezza come questo, una cosa rimane costante: ognuno di noi è un creativo e ha bisogno degli strumenti giusti per dare vita alle proprie creazioni. Che si tratti di ZBook Studio, la più potente workstation delle sue dimensioni, o di ENVY 15 dotato di soluzione di dissipazione ad alte performance, HP mette a disposizione dei creativi professionisti la potenza necessaria per la loro prossima realizzazione e di tutti coloro che vogliono creare, la versatilità necessaria per alimentare la loro passione.

Z di HP: Alimenta la tua creatività

HP ZBook Studio, la più potente workstation mobile per centimetro cubo, e HP ZBook Create, il più piccolo notebook da 15" per la progettazione e il gioco, permettono agli utenti di creare in mobilità come mai prima d'ora. ZBook Studio e ZBook Create offrono il primo display DreamColor con 17,5 ore di durata della batteria per tutto il giorno ad artisti di effetti visivi, animatori e coloristi di tutto il mondo, consentendo loro di riprodurre accuratamente i loro contenuti sullo schermo da qualsiasi luogo grazie al colorimetro integrato DreamColor per l'autocalibrazione automatica, 100% sRGB e Adobe RGB per la precisione, e oltre un miliardo di colori per un'ombreggiatura più omogenea e gradienti più consistenti.

HP ZBook Studio e HP ZBook Create:

I creativi possono progettare, modificare, eseguire il rendering e lo streaming da qualsiasi luogo, indipendentemente dalla complessità del flusso di lavoro, con la possibilità di scegliere tra la grafica Quadro o GeForce e i processori Intel Core e Intel Xeon di nuova generazione Z Power Slider offre all'utente il controllo completo del tipo di prestazioni e dell'acustica per specifici flussi di lavoro. Allo stesso tempo, l'algoritmo Z Predictive Fan Algorithm gestisce in modo intelligente il comportamento delle ventole in base al tipo di lavoro e alle applicazioni utilizzate dai creativi. La nuova camera di raffreddamento a vapore e il polimero a cristalli liquidi, “gaming-class thermals” sono progettate per garantire agli utenti il massimo delle prestazioni, a seconda delle necessità. Il sistema di raffreddamento spinge l'aria lontano dalla CPU e dalla GPU in percorsi bidimensionali, sbloccando una densità di potenza che è 2,8 volte più alta da gen a gen in un design laptop che è fino al 22% più piccolo. The ZBook Studio, la più potente workstation mobile per centimetro cubo, e ZBook Create offrono uno schermo quasi senza confini - 22% di riduzione del volume rispetto alla generazione precedente - e una lunga durata della batteria fino a 17,5 ore in un rivestimento esterno in alluminio leggero. La Z Command Keyboard è progettata con un layout di tastiera familiare per le abbreviazioni e tasti ultra-silenziosi per un flusso creativo “perfetto”. La prima workstation mobile realizzata con plastica recuperata dall'oceano. L'esterno in alluminio altamente riciclabile e leggero fornisce 5 volte la resistenza all'abrasione della fibra di carbonio verniciata ed è conforme ai test MIL-STD 810G.

HP ENVY: Alimenta la tua passione

HP ENVY 15

Design minimalista, telaio in alluminio sofisticato e design taglio diamante è il primo ENVY con uno strato di vetro sulla parte superiore del touchpad per un'esperienza smooth-touch. Disponibile su tutti i nuovi dispositivi HP ENVY la tastiera all-in-one, che include pulsanti facilmente accessibili per l'alimentazione, l'otturatore della fotocamera, il blocco del microfono, il lettore di impronte digitali e il Centro di comando HP. I creativi cercano dispositivi con un display ad alta risoluzione e precisione nella riproduzione del colore, prestazioni ai massimi livelli, il tutto con una lunga durata della batteria. Il nuovo ENVY 15 offre tutto ciò. Le creazioni digitali assumono un nuovo livello di dettaglio e realismo grazie al display 4K OLED VESA certificato DisplayHDR True Black. HP QuickDrop - in esclusiva per il nuovo ENVY 15 - trasferisce senza soluzione di continuità creazioni digitali, documenti, note, siti web, indirizzi e altro ancora su una varietà di dispositivi - PC, iPhone, Android o tablet. L'ENVY 15 è il primo dispositivo HP ENVY ad offrire gaming-class thermals – grazie all’implementazione di un sistema a camera di vapore. Rispetto al tradizionale design con heat pipes, la soluzione con camera di vapore personalizzata di HP fornisce fino al 33% in più di potenza del processore per gestire i carichi di lavoro intensivi. Il dispositivo è dotato anche di HP Dynamic Power, che alloca in modo intelligente le performance tra CPU e GPU; e, il sensore termico IR supporta il Performance Control per ottimizzare al massimo il sistema di raffreddamento. Sistema di storage ad alte prestazioni, fino a 2 TB PCIe SSD e supporto a sistemi RAID 0 (2xSSD), Velocità di trasferimento file 3 volte più veloce con la connettività Wi-Fi 6 rispetto a soluzioni Wi-Fi 5 , e Bluetooth 5. Creare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, con un massimo di 16,5 ore di durata della batteria – e caricare rapidamente il dispositivo con HP Fast Charge, che offre una carica del 50% in 45 minuti.

È disponibile anche l'ultimo portafoglio HP ENVY, progettato per i creativi che cercano versatilità e mobilità, che comprende: