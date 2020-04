TeamSystem ha acquisito la maggioranza di MBM Italia

Per velocizzare e rendere strutturale la digitalizzazione dei processi produttivi delle PMI, TeamSystem ha puntato sulle soluzioni digitali di MBM Italia. TeamSystem – leader italiano nel mercato delle soluzioni digitali per la gestione del business di imprese e professionisti – acquisisce una partecipazione corrispondente al 61% del capitale sociale di MBM Italia, società padovana che sviluppa software per il segmento delle PMI e delle grandi aziende, garantendo una copertura applicativa completa attraverso tecnologie di ultima generazione.

MBM Italia con un fatturato 2019 di 6.9 milioni di euro, un ebitda di 3.5 milioni in crescita del +30% rispetto al 2018 e gli oltre 100 clienti è considerata una delle eccellenze del panorama digitale italiano.

Federico Leproux, CEO di TeamSystem

La nostra strategia consiste di puntare fortemente sull’open innovation al fine di acquisire esternamente know-how, soluzioni innovative e skill che sarebbero difficili da sviluppare internamente. Così facendo siamo riusciti ad innescare un circolo virtuoso che, grazie a una forte spinta innovativa, ci sta portando a crescere in maniera sostenuta. Riteniamo che MBM Italia possa essere un prezioso tassello di questa strategia che è volta consolidare il nostro posizionamento di principale interlocutore delle PMI del nostro Paese nel campo della digitalizzazione.

Tullo Mosele, fondatore e socio di MBM Italia

Siamo fieri di poter entrare a far parte del Gruppo TeamSystem che sta contribuendo in maniera sostanziale alla diffusione del digitale in Italia Questa operazione ci darà la possibilità di fare un salto di qualità venendo a contatto con un ambiente che ha fatto dell’innovazione una linea strategica fondamentale e con un ampio network che ci consentirà di proseguire il nostro percorso di crescita.

Si tratta di un’acquisizione – dopo quella di TechMass finalizzata a fine 2019 - che permette a TeamSystem di consolidare il proprio posizionamento nel settore dell’Industria 4.0. L’azienda, inoltre, grazie all’operazione rafforza la propria offerta relativa alla digitalizzazione e ottimizzazione dei processi organizzativi e produttivi di PMI e aziende manifatturiere, grazie a tecnologie di planning e scheduling di ultima generazione.

MBM Italia negli anni è riuscita a raggiungere un posizionamento distintivo nella fascia delle PMI e delle grandi aziende grazie allo sviluppo di tre soluzioni di ultima generazione: GPS, software per la pianificazione di materiali e risorse a capacità finita, schedulazione e rilevazione stato avanzamento produzione, RETRACKER, software per la gestione fisica del magazzino, controllo e certificazione delle consegne e APACHEv4, soluzione gestionale per le aziende di produzione e – tramite una versione specifica – per le aziende del settore del fashion

L’operazione è stata gestita dalla Direzione M&A del Gruppo TeamSystem con il supporto di Latham & Watkins in qualità di advisor legale con un team guidato dall’Avv. Giuseppe Piccarreta e di New Deal Advisors per la parte di due diligence economico finanziaria. MBM Italia, invece, è stata assistita da UBS e da Gattai, Agostinelli, Minoli e Partners come advisor legale con un team guidato dall’Avv. Stefano Catenacci.