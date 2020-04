SAE Comunicazione presenta l’innovativa piattaforma B2B REI

Affidabile, intuitivo, tagliato su misura, REI è il nuovo progetto digitale fieristico progettato da SAE Comunicazione e basato sulla tecnologia e-commerce. Il nuovo scenario competitivo conseguenza dell’emergenza Coronavirus, delinea chiaramente l’ormai inarrestabile sviluppo della digitalizzazione. Un fattore che deve però accompagnarsi alla natura sociale delle relazioni umane, parte importante delle dinamiche di mercato. Nasce da questo presupposto REI, la tecnologia sviluppata dall’agenzia SAE Comunicazione, per potenziare l’offerta degli eventi B2B, espandendolo oltre i suoi stessi confini fisici e temporali.

Grazie a una tecnologia innovativa ampiamente testata in vari ambiti di sviluppo come fashion, design e lifestyle, REI dà la possibilità ai partner utilizzatori di essere online in meno di un mese. Una tempistica strategica per non compromettere la prossima stagione primavera-estate 2021 e sviluppare un modello di business digitale semplice e affidabile.

L'innovativo progetto, lanciato nel 2018 dal giovane manager del gruppo Matteo Antonielli, è stato fin da subito selezionato da importanti enti fieristici di livello internazionale, oltre che da showroom e brand. Le sperimentazioni iniziali hanno fornito le basi per successive e continue implementazioni e miglioramenti per rendere fluido ed immediato il passaggio tra il momento dell’incontro fisico con quello digitale.

REI risponde oggi puntualmente a molteplici esigenze, con strumenti efficaci che danno continuità all’incontro tra domanda e offerta, moltiplicando le opportunità di business. Tra queste:

Personalizzazione: la piattaforma è modulabile sulle specifiche esigenze dell’organizzatore fieristico o del distributore e l’interfaccia grafica è personalizzabile con la brand image aziendale, rafforzandone l’identità. Accesso: tutte le informazioni sono disponibili in qualsiasi momento e non limitatamente alla fase dell’incontro. La tecnologia è installata su un dominio e spazio server dedicato al cliente, garantendo autonomia e sicurezza. Anonimato: i buyer consultano i prodotti senza essere identificati. Riservatezza: gli espositori hanno accesso solo ed esclusivamente alla propria area. Efficienza: pensata come un e-commerce, la piattaforma permette di cercare prodotti ed espositori utilizzando tutti i filtri più importanti per la categoria di riferimento. Facilità: il design è intuitivo e di immediato utilizzo. Analisi: gli espositori hanno la possibilità di profilare e analizzare le visite ottenendo informazioni importanti per lo sviluppo dei prodotti.

Strumenti efficaci che danno continuità all’incontro tra domanda e offerta moltiplicando le opportunità di business, completando e arricchendo il momento dell’incontro fisico.