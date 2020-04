Storage e backup per Soho e Home, ci pensa QNAP TS-x31K

QNAP Systems estende la gamma di prodotti dedicati al segmento Soho e personal storage con la nuova gamma NAS a quad-core Serie TS-x31K.

Si tratta di unità disponibili nelle varianti a uno, due o quattro drive bay e strutturate per soddisfare le più comuni esigenze della smart home e dei piccoli uffici domestici.

È così possibile realizzare efficaci infrastrutture per il backup centralizzato dei dati, l’accesso e la condivisione dei file, l’esecuzione di applicazioni multimediali e molto altro.

La serie TS-x31K è gestita da un processore Annapurna Labs AL-214 quad-core a 1,7 GHz. Si tratta di una CPU a basso consumo con performance di tutto rispetto e ampiamente utilizzata per lo sviluppo di sistemi NAS e appliance.

Con 1 GB di RAM, Gigabit LAN (1 vano: una porta GbE; 2 e 4 baie: due porte GbE), SATA 6 Gb/s, e crittografia AES-256 bit, the il TS-x31K offre una connettività rapida e stabile. Grazie alle unità baie a blocco che non richiedono l’uso di utensili, il TS-x31K rende più semplice l’installazione oltre a garantire la sicurezza delle unità.

Jason Hsu, Product Manager di QNAP

La serie quad-core TS-x31K semplifica l’archiviazione domestica e le applicazioni multimediali per consentire agli utenti di sfruttare in modo comodo e divertente il cloud personale. Gli utenti possono accedere, gestire e condividere in modo semplice i file utilizzando un’interfaccia utente intuitiva, e allo stesso tempo accedere da remoto ai file utilizzando applicazioni mobile dedicate.

La serie TS-x31K è un centro dati domestico completo che offre archiviazione, condivisione, backup, sincronizzazione e protezione dei dati. Gli utenti possono eseguire regolarmente il backup dei dati dai propri computer Windows e macOS e dai dispositivi mobile, e proteggere ulteriormente i backup salvandoli su un altro NAS o sull’archiviazione cloud come copia esterna utilizzando HBS (Hybrid Backup Sync). Gli utenti possono inoltre utilizzare la protezione snapshot per mitigare in modo efficace le minacce da ransomware e ripristinare rapidamente i file allo stato registrato in precedenza.

Il TS-x31K offre un’ampia gamma di applicazioni multimediali, inclusi Photo Station, Video Station e Music Station, che consentono agli utenti di gestire e visualizzare in modo semplice le raccolte multimediali. Possono inoltre trasformare il TS-x31K in un server multimediale Plex. Altre funzioni utili includono: Surveillance Station per creare un sistema di sorveglianza sicuro; Qsync per sincronizzare automaticamente i file tra NAS, cellulari e computer. Gli utenti possono inoltre accedere da remoto al TS-x31K utilizzando le applicazioni mobile dedicate e il servizio myQNAPcloud.