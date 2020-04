Panasonic, in arrivo due scanner A3 ad alta produttività

Velocità, qualità, bassa manutenzione, costo contenuto. Ecco le caratteristiche che contraddistinguono i nuovi scanner A3 KV-S5078-Y e KV-S5058 di Panasonic. Entrambi gli scanner rappresentano la soluzione ideale per tutte le aziende che quotidianamente scansionano da 1.000 a 60.000 documenti, quali agenzie governative, uffici fiscali, pubblica amministrazione, istruzione e molti altri.

Britta Wessels, European Sales Manager di Panasonic Communication Solutions

Questi due nuovi scanner per documenti A3 di Panasonic riducono i tempi di lavoro per l’utente finale, assicurando un risparmio in termini di costi ad una molteplicità di settori. La straordinaria qualità di scansione e le prestazioni elevate, unite ai ridotti costi di manutenzione e alle eccezionali funzionalità di rete, offrono dei prodotti leader di mercato.

Gli scanner KV-S5078-Y e KV-S5058 offrono tempistiche di avvio ridotte rispetto ai modelli precedenti, oltre ad una capacità di elaborazione delle scansioni molto più rapida, in grado di raggiungere fino a 115 pag./min. e 230 imm./min, per un risparmio pari al 15%. La tecnologia Tough Feed limita l’inceppamento della carta e lo spreco di tempo dovuto agli errori di alimentazione della stessa. I nuovi rulli a lunga durata aumentano i cicli di sostituzione consigliati da 350.000 a 700.000 fogli, dimezzando i costi.

Il nuovo design è in grado di resistere alla polvere prodotta dalla carta, riducendo Panasonic annuncia il lancio di due nuovi scanner per documenti A3, in grado di offrire maggiore velocità ai processi di scansione e immagini di qualità più elevata. I nuovi scanner A3 di Panasonic sono pensati per assicurare alle aziende un ottimo livello di produttività ed efficienza e, allo stesso tempo, per ridurre gli interventi di manutenzione e il costo totale di proprietà.

Gli scanner KV-S5078-Y (abilitato alla rete) e KV-S5058 rappresentano la soluzione ideale per tutte le aziende che quotidianamente scansionano da 1.000 a 60.000 documenti, quali agenzie governative, uffici fiscali, pubblica amministrazione, istruzione e molti altri. Inoltre offrono tempistiche di avvio ridotte rispetto ai modelli precedenti, oltre ad una capacità di elaborazione delle scansioni molto più rapida, in grado di raggiungere fino a 115 pag./min. e 230 imm./mingli errori e i cicli di pulizia.

L’utilizzo di un sensore CIS a 3 linee ad alte prestazioni arricchisce la qualità dell’immagine rendendola più elevata; fornisce inoltre un'estrazione accurata delle informazioni per i sistemi back-end e un risultato eccellente. Panasonic ha integrato la sua tecnologia originale nell'elaborazione delle immagini e nella messa a punto per migliorare l'estrazione dei caratteri e lo sbiancamento dello sfondo. La maggiore qualità delle immagini scansionate si traduce in una maggiore accuratezza dell’OCR e in un migliore riconoscimento dei codici a barre.

La funzionalità di rete semplifica la condivisione delle informazioni e le attività di gestione dei dispositivi con la connettività ethernet gigabit. Inoltre, entrambi i modelli offrono la connettività USB 3.1 (retrocompatibile). La Site Central Management Suite (SCMS) permette una configurazione semplice e la gestione dei dispositivi in rete o sul web, garantendo un continuo aggiornamento.