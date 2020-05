Videoconferenze e cyber furti, CyberArk analizza la situazione

Videointerviste e riunioni via Zoom o Skype sono state all’ordine del giorno. Il problema però sono i tentativi di cyberfurti. CyberArk spiega come tutelarsi.

Teams, Slack, Discord, o forse Zoom? Quali applicazioni utilizzate? Sono tutte estremamente diffuse tra gli utenti aziendali, ma si sono rivelate a dir poco indispensabili in questo periodo in cui le imprese stanno facendo il possibile per rimanere in contatto con dipendenti, clienti e partner.

Oggi tutto viene fatto a distanza - dai colloqui alle riunioni di lavoro, fino agli incontri sociali. E, ora più che mai, queste piattaforme costituiscono il nostro "go-to" per relazionarci con l’esterno, da una semplice chiacchierata con un collega a una riunione con clienti e partner. La quantità di dati che confluiscono in queste applicazioni è enorme e spesso include informazioni riservate, che vanno dal nome utente e password fino a dati aziendali top-secret, rendendole il bersaglio principale degli aggressori.

Immaginate il seguente scenario: un hacker invia una GIF o un'immagine a una vittima e ottiene il controllo del suo account. È proprio così che funziona questa vulnerabilità e il malintenzionato ha la possibilità di assumere il controllo dell'intera lista di account Microsoft Teams di un'organizzazione.

Ecco come: