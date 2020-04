Una mano per le aziende in smart working arriva da Wildix

In un momento di emergenza come questo Wildix ha deciso di aderire all’iniziativa “solidarietà digitale” e offre sei mesi di chat e videoconferenze gratuite. Così anche la multinazionale italiana Wildix scende in campo con un’iniziativa a vantaggio delle aziende e dei lavoratori per quanto concerne lo smart working.

Steve Osler, CEO Wildix

Wildix oggi lancia un’offerta straordinaria per lo smart working: sei mesi di chat e videoconferenze gratuite con colleghi e clienti. I datori di lavoro e le aziende hanno l’obbligo di salvaguardare la salute dei lavoratori sempre, e ancora di più in questo momento drammatico per l’Italia e il mondo. In Wildix stiamo lavorando tutti da casa, in smart working, grazie ai nostri sistemi. Il mio invito è che tutti i lavoratori che possono continuare a produrre da casa inizino subito, senza aspettare neanche un giorno. Per fare questo serve una tecnologia basata sul browser, che sia facile da usare, veloce da attivare e funzioni sui device personali degli utenti. Ci sarà solo un minimo investimento necessario nel caso si vogliano ricevere a casa le telefonate che arrivano in ufficio, e anche i nostri telefoni Vision e Supervision saranno scontati. Restiamo a casa, tuteliamo la nostra salute e quella dei nostri cari. Lavoriamo da casa, ora! Meglio se con un sistema 100% a prova di hacker e intuitivo come quello di Wildix.

Il pacchetto Smart Working di Wildix permette di iniziare a lavorare da casa subito: i tempi di attivazione sono solo di qualche ora, nessuna installazione di software, nessun tecnico on-site per tirare fili. La piattaforma si configura velocemente e permette di cominciare subito a lavorare dal salotto di casa come in ufficio.

Uno degli ostacoli allo smart working è la strumentazione. Wildix, attraverso l’iniziativa, permette di configurare un sistema e farlo funzionare in due ore circa, completamente da remoto, sui device personali dei lavoratori. Questo è possibile grazie alla browser user interface della piattaforma Wildix: basta un click per accedere all’ufficio virtuale, chattare, condividere schermo e documenti e creare videoconferenze con colleghi e clienti.

Anche i telefoni Vision e Supervision – per i quali Wildix lancia una promozione come detto da Steve Osler – funzionano attraverso una semplice connessione WiFi.

SuperVision opera attraverso un sistema operativo basato su Android ed è dotato di un display da 8 pollici e di una webcam rimovibile. Consente ai manager di monitorare inoltre l’attività telefonica dell’azienda (Call Center Wallboard).

Con un display da 7”, una videocamera da 2 Megapixel e la tecnologia WebRTC su OS Android, Vision è il video telefono perfetto per videoconferenze e videochiamate. Si possono ricevere direttamente sul telefono audio e video da un altro Vision, da un PC o dal videocitofono.