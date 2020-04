Account aggregation provider, Tink acquisisce Eurobits

Tink acquisisce l’account aggregation provider Eurobits Technologies e continua la propria crescita, rafforzando la copertura della connettività bancaria.



La piattaforma di open banking Tink continua la propria espansione in tutta Europa con l'acquisizione di Eurobits Technologies (Eurobits), uno dei principali service provider di account aggregation, che offre i propri servizi ad oltre 50 banche e fintech come BBVA, Santander, Sabadell e Fintonic. L'acquisizione rafforzerà la copertura della connettività bancaria di Tink e la sua posizione sul mercato dell'Europa meridionale. Dopo l'acquisizione, la piattaforma di open banking di Tink coprirà 17 mercati.

L’acquisizione completa la strategia di crescita organica di Tink per implementare la propria piattaforma, aumentare la connettività ed espandere l’offerta di prodotti. Tink acquisisce Eurobits per 15,5 milioni di euro.

L'acquisizione di Eurobits, subordinata all'approvazione delle autorità nazionali competenti, è alla base di un investimento da 90 milioni di euro garantito nel Gennaio 2020 e vedrà Tink aumentare la connettività bancaria e delle istituzioni finanziarie in 17 mercati, principalmente in Europa e in America Latina. Eurobits vanta importanti clienti internazionali nel settore fintech e bancario, tra cui BBVA, Santander, Bankia, Sabadell, Fintonic, Telefonica, National Bank of Greece e La Banque Postale (Francia).

Eurobits serve alcuni delle più grandi fintech e dei maggiori istituti finanziari in Europa, offrendo connettività alle coordinate bancarie per banche, fintech e fornitori di servizi di pagamento. Il provider di servizi di account aggregation, fondato nel 2004 e con sede a Madrid, è rinomato per le sue importanti collaborazioni con molte banche e fintech leader in Spagna. Eurobits possiede clienti in 11 mercati e gestisce oltre 50 milioni di richieste di account aggregation ogni mese.

Oltre all’Europa, Eurobits serve anche clienti in Messico, Cile, Colombia, Argentina e Perù con servizi di account aggregation.

I 54 dipendenti di Eurobits entreranno a far parte del team di Tink.

Arturo Gonzalez Mac Dowell, CEO di Eurobits

Tink è senza ombra di dubbio una delle aziende più innovative nell'ambito dell'open banking. Unire le forze delle nostre aziende per aiutare ad espandere la loro copertura in Europa e in America Latina è un'opportunità unica, non solo per entrambe le nostre attività, ma per l'intero settore in generale. Non vediamo l'ora di collaborare con Tink per incentivare la sua crescita di leader europeo nel settore dell’open banking.