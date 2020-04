Sicurezza aziendale, arriva ESET Endpoint Antivirus per Linux

ESET Endpoint Antivirus per Linux assicura la massima protezione di tutte le organizzazioni, indipendentemente dal sistema operativo adottato.

L’Endpoint Antivirus per Linux si aggiunge all’ampia gamma di soluzioni ESET per Windows e MacOS.

ESET Endopoint Antivirus per Linux è stato progettato per fornire una protezione avanzata per i desktop aziendali. Grazie all’avanzata tecnologia ESET LiveGrid® la soluzione combina velocità, precisione e impatto minimo sulle prestazioni, lasciando più risorse di sistema a disposizione per le attività di routine indispensabili per mantenere la continuità aziendale.

La nuova versione di Endpoint Antivirus per Linux è studiata per soddisfare l’elevato standard di sicurezza necessario per una rete aziendale, ora in grado di garantire la stessa protezione all’avanguardia disponibile per altri sistemi operativi.

Le caratteristiche chiave includono la protezione dei file in tempo reale, una scansione efficiente e una maggiore stabilità, nonché la piena compatibilità con ESET Security Management Center e ESET Cloud Administrator. Il software è intuitivo e può essere utilizzato immediatamente senza soluzione di continuità.

Nelle grandi organizzazioni, come ad esempio in quelle governative o nell’IT, il software anti-malware è obbligatorio, ed è tassativo utilizzare una soluzione completa di protezione degli endpoint per tutti i sistemi operativi adottati. Inoltre, per gli attuali clienti ESET è previsto l’aggiornamento gratuito anche se non hanno usufruito in precedenza della versione Linux.