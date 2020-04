Acer for Education, la didattica a distanza per studenti

Acer for Education propone soluzioni software innovative e orientate alla didattica, che si uniscono in un ecosistema digitale a un’assistenza di alta qualità.

Riccardo Tavola, Responsabile Education di Acer

Grazie alla nostra offerta, completa e all’avanguardia, nel 2019 Acer si è imposta come leader del mercato Education in Italia nel settore K-12 con una market share vicina al 30%. E proprio in questo momento, le risorse Education sono fondamentali per scongiurare l’eventualità che la chiusura delle scuole interrompa il percorso di apprendimento negli istituti di ogni ordine e grado. In queste settimane molti istituti scolastici stanno sperimentando l’insegnamento da remoto, un’altra risorsa della didattica moderna, preziosa per consentire agli alunni di seguire le lezioni da casa. Grazie alle tecnologie flessibili dei nostri prodotti e con il contributo dei nostri partner vogliamo supportare i protagonisti del mondo scolastico affinchè possano oggi lavorare da casa con estrema semplicità.