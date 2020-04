Le soluzioni di Altaro ora sono distribuite da Achab

Achab inizia la distribuzione delle soluzioni Altaro. Questo nasce dalla volontà di Achab per supportare gli MSP e proteggere le macchine virtuali e Office 365. Prodotto di punta di un’offerta appositamente disegnata per gli MSP Altaro VM Backup entra a far parte del portfolio Achab insieme a Altaro Office 365 Backup, una soluzione sviluppata per fornire servizi di backup e ripristino di Office 365, OneDrive e SharePoint.

Altaro VM Backup garantisce infatti:

Semplicità d’uso: l’installazione è semplice e alla portata di tutti: è possibile configurare il primo backup di una macchina virtuale in meno di 15 minuti. Sicurezza e affidabilità: i sofisticati meccanismi di verifica e riaccensione dei backup garantiscono un’elevata affidabilità. Questo tool offre inoltre la CDP (Continuous Data Protection) che permette di impostare il backup anche ogni 5 minuti, una funzionalità particolarmente adatta per i server in cui i dati si aggiornano di frequente. Replicabilità: grazie alla flessibilità offerta dal prodotto, i dati salvati possono essere replicati in un’altra sede remota, che sia in un cloud privato, su Azure, Amazon o Wasabi, il tutto in completa autonomia da parte del software. Deduplica in-line: Altaro VM Backup offre l’Augmented Inline Deduplication, una funzionalità che permette di ottimizzare in tempo reale lo spazio occupato dai backup. La deduplica avviene prima della scrittura dei dati sul disco per far sì che questi vengano memorizzati già al massimo della compressione e ottimizzazione possibile, risparmiando fino al 65% di spazio sul disco. Efficienza: grazie alla console multi-tenant in cloud, gli MSP possono facilmente tenere sotto controllo i backup dei clienti con la possibilità di intervenire attivamente in caso di necessità. Direttamente tramite la consolle centralizzata, è possibile avviare un backup, verificarne l’esito, eseguire un restore e aggiornare le installazioni di Altaro in remoto con un’evidente ottimizzazione delle tempistiche di lavoro. Licensing: la proposta commerciale di Altaro è pensata appositamente per gli MSP e per chi eroga servizi IT, ma si presenta come una soluzione ottimale anche per chi ha la necessità di rivendere soluzioni di backup. Inoltre grazie a un licensing flessibile, Altaro VM Backup è scalabile insieme alla propria azienda.

Altaro Office 365 Backup: una protezione completa dei dati della suite Windows

Oltre alle funzionalità all’avanguardia offerte da Altaro VM Backup, Achab offre agli MSP anche le potenzialità di Altaro Office 365 Backup, una soluzione in abbonamento mensile appositamente sviluppata per fornire servizi di backup e ripristino dei dati delle caselle postali di Office 365 (incluse e-mail, allegati, contatti e calendario) e dei file archiviati in OneDrive e SharePoint.

Altaro Office 365 Backup offre nel dettaglio: