Wolters Kluwer Corrispettivi SMART, archivio e invio telematico

La nuova soluzione Corrispettivi SMART di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia nasce per soddisfare le esigenze di commercialisti e dei clienti pubblici esercenti.

Il software assolve a una esigenza specifica dettagliata dalla Legge di Bilancio 2019. Agli esercenti al dettaglio e ai soggetti assimilati è richiesta la memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

L’obbligatorietà è prevista a scaglioni, inizialmente per gli esercizi con un volume d’affari superiore ai 400mila euro e successivamente, a partire dal 1°luglio 2020, per tutti gli altri esercizi.

Corrispettivi SMART è la soluzione che permette allo Studio di recuperare e importare in contabilità i dati dei corrispettivi dei propri clienti dotati di Registratore Telematico.

La nuova soluzione semplifica la raccolta delle informazioni da contabilizzare grazie al Registro dei Corrispettivi “virtuale”, alimentato automaticamente e integrabile dal cliente.

Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia

Rendere automatico, semplice e gestibile ciò che viene richiesto dalle nuove norme significa affiancare la categoria dei commercialisti per sostenerli in un’evoluzione professionale nel pieno della sua maturazione, anche in tempi complessi come quello attuale. Pur in presenza di un’emergenza sanitaria globale vogliamo sostenere i nostri clienti con soluzioni e innovazioni che fortifichino le loro attività e questa nostra nuova soluzione rappresenta un ulteriore passo verso l’evoluzione digitale che permette la crescita, la gestione e la salvaguardia del lavoro sia del commercialista sia della sua clientela.