Brother e Kofax, print management con ControlSuite

La partnership tra Brother e Kofax ha come obiettivo finale quello di fornire un’unica soluzione integrata per le stampanti laser e i dispositivi multifunzione.

I team commerciali di Brother e i tecnici dedicati alla prevendita saranno formati per distribuire Kofax ControlSuite e consentire alle organizzazioni di gestire, proteggere e acquisire i documenti con un unico programma di gestione documentale.

ControlSuite è una soluzione di print management di ultima generazione in grado di gestire la stampa, l'acquisizione e la sicurezza dei documenti, semplificando e abilitando la gestione e la regolamentazione, a livello centrale, dei contenuti che convergono dai dispositivi mobili, da desktop, dall’e-mail e dai flussi di stampa.

Inoltre ControlSuite gestisce attivamente, protegge e regola virtualmente ogni aspetto inerente la distribuzione dei documenti stessi tramite la stampa, la scansione, lo smistamento e l’archiviazione in tutta l'azienda. Tutto questo attraverso qualsiasi combinazione di sistemi ibridi, tecnologie e device. La produttività è sempre garantita attraverso processi di stampa, scansione e flussi di lavoro unificati.

ControlSuite si abbina perfettamente ai dispositivi laser SMB di Brother e consente alle aziende di gestire e regolamentare in modo sicuro i documenti, supportandone la conformità e generando automaticamente sistemi di controllo in grado di tracciare i documenti, il loro accesso e come vengono utilizzati.

Jacqui Hendriks, Research Manager – European Imaging, Printing and Document Solutions presso IDC

Nelle aziende di ogni dimensione, per l'IT la sicurezza delle informazioni svolge un ruolo cruciale nella gestione e nella conformità dei documenti. Nell'implementare una nuova strategia di gestione documentale, i professionisti IT devono cercare soluzioni che offrano la massima sicurezza per quanto riguarda i requisiti che cambiano velocemente e che sono in evoluzione nei luoghi di lavoro. Attraverso la partnership con Kofax, Brother è in grado di offrire un’ampia gamma di soluzioni di sicurezza per aiutare le organizzazioni nel loro percorso di trasformazione digitale. Kofax è un’azienda leader mondiale nel mercato della gestione documentale.