Resilienza dei sistemi e backup efficaci, le soluzioni QNAP

QNAP offre servizi e dispositivi evoluti per la gestione efficiente dei dati; in occasione del WBD 2020, l’azienda ricorda come effettuare un backup efficace.

La giornata mondiale del backup rappresenta il momento, per imprese e professionisti, di fare il punto sui sistemi adottati per proteggere i propri dati da possibili infezioni, attacchi o disastri informatici.

QNAP, da sempre, propone soluzioni su misura per i differenti target di mercato; unità facili da configurare e sufficientemente robuste per garantire la business continuity anche nelle situazioni peggiori.

Nonostante, oggi, non manchino i mezzi per effettuare il salvataggio degli asset aziendali, numerose realtà non sono ancora al passo coi tempi. Il 30% delle persone non ha mai eseguito il backup dei propri dati! Tutto questo, considerando che 113 telefoni vengono smarriti o rubati ogni minuto, il 29% dei disastri con perdita dei dati sono accidentali e un computer su 10 è infettato da virus ogni mese.



L’offerta del produttore taiwanese consente backup multi dispositivo e multi piattaforma. QNAP offre una soluzione di backup completa per tutti i dati, ovunque siano archiviati. È possibile eseguire centralmente il backup, ripristino e sincronizzazione dei dati basati su computer, dispositivi mobile, schede SD, USB, macchine virtuali e cloud.



È importante utilizzare metodi di backup affidabili e conservare più copie dei file importanti per ridurre le possibilità di perdita dei dati. QNAP HBS (Hybrid Backup Sync) e Snapshot consolidano le funzioni di backup, ripristino e sincronizzazione per il trasferimento dei dati del NAS su altri dispositivi, server o spazi di archiviazione cloud per una maggiore protezione.

Tutti i backup possono essere facilmente accelerati adottando economiche soluzioni 5 GbE, schede di rete e NAS a portata di PMI.

QNAP HBS 3 permette di consolidare le infrastrutture di backup esistenti e di centralizzare ogni attività in un’unica applicazione QTS. Come abbiamo potuto constatare, ciò determina un minor dispendi di tempo per la gestione e il trasferimento dei dati a spazi di archiviazione dei dati locali, remoti e su cloud. Sfruttando la tecnologia QuDedup è possibile applicare i processi di deduplica direttamente ai dati presenti sullo storage di origine, migliorando l’efficienza dei backup multi-versione. Una simile piattaforme assicura RPO (Recovery Point Objective) e RTO (Recovery Time Objective) più elevati per il piano di backup, con archivi ridotti oltre il 50% rispetto all’originale.

QNAP QTS 4.4.1, la protezione del dato e il backup ibridoUso e recupero dei file .qdff generati passano dal software di estrazione QuDedup liberamente scaricabile, mentre la sicurezza è garantita dalla crittografia direttamente sui dispositivi client.

Il processo di applicazione degli algoritmi di deduplica si può impiegare per il salvataggio dei dati su NAS QNAP, su server remoti e su archivi cloud, per un impiego trasversale e un’unica procedura di gestione. L’interfaccia grafica HBS3 rispetta i canoni estetici e funzionali dei QTS più moderni e risulta di facile interpretazione, per compilare e definire al meglio singoli processi e pianificazioni. Per la massima sicurezza, oltre ad attività manuali, l’utente può programmare sino a 30 piani di backup periodici per singolo processo.



Accelerare la trasmissione dei dati con i servizi di montaggio su cloud

Nell’era multi cloud, è possibile sfruttare il Cloud Storage Gateway e la cache locale per ottenere velocità di accesso simili alla LAN per il backup e l'accesso all’archiviazione cloud.