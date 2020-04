Synology: i termini chiave per lavorare da casa al meglio

L’accesso ai dati, la collaborazione e la comunicazione per Synology sono sicuramente i fattori base per poter operare con efficacia dalla propria abitazione. Tornato prepotentemente alla ribalta, il tema dello smart working ha riacceso la discussione sul ruolo strategico della tecnologia nel facilitare ed ottimizzare il lavoro da remoto.

NAS Synology: il partner tecnologico che semplifica e ottimizza l’accesso ai dati

Sono milioni i NAS Synology che stanno supportando le attività di business in tutto il mondo nell’affrontare le sfide del mercato grazie a un'infrastruttura cloud sicura e cost-effective supportata da un’ampia gamma di soluzioni che consente ai dipendenti di lavorare da remoto accedendo in modo semplice a sicuro ai propri file.

Al centro della proposta di Synology si trova una gamma di NAS in grado di adattarsi alle specifiche caratteristiche di ogni azienda e utente. Grazie al sistema operativo DiskStation Manager, le aziende e i dipendenti possono salvare, condividere e sincronizzare i file creando un cloud privato molto facilmente. Inoltre, tutti i dati possono essere salvati automaticamente con una serie di soluzioni gratuite con licenza, per offrire un ulteriore vantaggio senza costi aggiuntivi.

Tutto questo può essere fatto da qualsiasi dispositivo che consente di condividere e sincronizzare i file, effettuare il back up dei dati tenendoli al sicuro e soprattutto di allestire un server VPN sul NAS permettendo così agli utenti di accedere da remoto in tutta sicurezza ai file salvati nel NAS o memorizzati su device collegati alla rete locale.

Tramite il pacchetto add-on VPN Server, Synology NAS si trasforma da device preposto unicamente all’archiviazione dei dati in un server VPN (virtual private network), configurabile e gestibile da remoto attraverso l’apposita interfaccia Web che permette anche di monitorare le connessioni simultanee e verificare i registri VPN.

Collaborazione e condivisione

Ecco le due parole chiave che consentiranno ai dipendenti di garantire la business continuity aziendale. Al fine di rendere disponibili i file ovunque e in qualunque momento e semplificare la collaborazione e la condivisione dei progetti aziendali, Synology mette a disposizione degli utenti Synology Drive e Synology Office.

Synology Drive offre capacità di archiviazione che vanno da uno a centinaia di terabyte, risparmiando spazio su disco e larghezza di banda sul PC con la sincronizzazione su richiesta e consente di abilitare il backup pianificato o in tempo reale per le cartelle importanti, in modo da averle a disposizione in caso di cancellazione accidentale. In questo modo i dipendenti di ogni ufficio possono caricare o scaricare i file da quelle cartelle utilizzando SMB/AFP alla velocità di una rete LAN.

Synology Office permette di creare documenti, fogli di calcolo e slide facilmente e con la massima efficienza, mentre la sincronizzazione in tempo reale e i costi contenuti consentono al team di lavorare con la massima produttività, garantendo anche la sicurezza dei dati. I membri dei team possono collaborare simultaneamente sullo stesso documento e interagire lasciando commenti che favoriscono la produttività e la collaborazione efficace.

Comunicazioni immediate e in tutta sicurezza

Synology Mail Server, MailPlus, ottimizza il flusso comunicativo grazie alla sua semplicità e all'integrazione con altri client di posta quali Outlook, Thunderbird o Apple Mail. Gli utenti possono accedere a Mailplus da diversi browser o attraverso le applicazioni di iOS e Android. Inoltre, per facilitare il co-working, MailPlus permette di condividere la propria casella di posta con altri membri del team per monitorare l'avanzamento dei progetti e delle attività.

Il plugin Synology Chat offre la possibilità di discutere facilmente mentre lavori sui documenti, mentre la funzione di notifica garantisce di non perdere mai aggiornamenti importanti. Chat centralizza tutte le conversazioni. I suoi strumenti di gestione delle informazioni, ricchi di funzionalità, ti permettono di gestire facilmente e con efficacia un elevato numero di messaggi e i file inviati o ricevuti, migliorando così l’efficienza professionale. Gli amministratori possono attivare flessibilmente la funzione di crittografia end-to-end che permette agli utenti di impostare una passphrase per le conversazioni e i canali privati.