Core Gen 10 Serie H, Intel abbatte la barriera dei 5 GHz su mobile

Intel porta al debutto le CPU Core di decima generazione Serie H e processori per dispositivi mobile ad alte prestazioni, con frequenza sino a 5,3 GHz.

Con l’annuncio odierno, il chip maker supera il limite dei 5 GHz sui notebook e propone processori in grado di competere apertamente con la controparte desktop, come per esempio il potente Intel Core i9-10980HK, pensato per i gamer e i content creator.



I prosumer e gli utenti più esperti stanno adottando sempre di più sistemi portatili e sono interessati alla flessibilità di poter giocare ed eseguire software avanzati ovunque tanto quanto alle prestazioni del sistema. La velocità del processore è considerata una delle tre caratteristiche più importanti.

Il modello top di gamma è il processore Intel Core i9-10980HK di decima generazione, dotato di prestazioni senza precedenti per ogni attività, con fino a 5,3 GHz di frequenza Turbo, 8 core, 16 thread e 16 MB di Intel Smart Cache. L’Intel Core i9-10980HK di decima generazione sbloccato potenzia i migliori notebook per gamer e content creator, consentendo un'ulteriore personalizzazione, ottimizzazione e regolazione delle prestazioni della CPU.

Rispetto a un sistema di tre anni fa, il processore Intel Core i9-10980HK offre:

Fino al 54% di fotogrammi al secondo in più nel gaming per una giocabilità ancora superiore nei videogame più giocati; Prestazioni complessive fino al 44% migliori per produttività percettibilmente più veloce e reattiva; Rendering ed esportazione di video 4K fino a 2 volte più veloci, rendendo più veloce e facile creare e condividere.

Il processore Intel Core i7-10750H di decima generazione con fino a 5 GHz di frequenza Turbo è appositamente progettato per i gamer appassionati e i content creator che richiedono prestazioni ottimizzate.

Rispetto a un sistema di tre anni fa, tale processore offre:

Fino al 44% di fotogrammi al secondo in più con il gaming; Prestazioni complessive fino al 33% migliori; Esportazione di video 4K fino al 70% più veloce.

Il lancio della decima generazione introduce anche il nuovo processore Intel Core i7-10875H, con fino a 5,1 GHz di frequenza Turbo, 8 core e 16 thread per il settore crescente dei creator, i gamer appassionati che producono anche contenuti, e altri utilizzatori di PC che richiedono multitasking impegnativo.

Quest'anno saranno presentati oltre 30 PC sottili e leggeri, con spessori pari o inferiori a 20 mm, e 100 design nei segmenti consumer, business e workstation, tutti progettati in collaborazione con i principali produttori di PC. Intel ottimizza i notebook con i costruttori di PC per supportare le tecnologie più recenti, tra cui:

Intel Wi-Fi 6 AX201 (Gig+) integrata, che supporta download circa 3 volte più veloci per prestazioni wireless ad alta velocità e bassa latenza; Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0; Tecnologia Intel Adaptix Dynamic Tuning e Intel Extreme Tuning Utility per ottimizzazione intelligente delle prestazioni; Intel Speed Optimizer, che offre un metodo semplice per eseguire l’overclocking con un clic; Thunderbolt 3, che supporta una larghezza di banda 4 volte superiore rispetto a USB 3.1 per trasferire contenuti multimediali complessi e connettere display 4K con facilità; Memoria Intel Optane, che consente di accelerare il lancio e il caricamento dei videogame.