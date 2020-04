Equinix, come valorizzare il lavoro da remoto in 5 punti

In tanti si sono chiesti se la propria rete aziendale fosse in grado di supportare tutto il lavoro a distanza. Equinix indica il giusto approccio al problema. Anche prima che il Coronavirus spostasse la forza lavoro dagli uffici alle abitazioni, i soli Stati Uniti avevano già 5 milioni di dipendenti che, a partire dal 2018, si collegavano regolarmente con il proprio posto di lavoro da remoto.

Nell’Unione Europea, il 5,2% delle persone di età compresa tra i 15 e i 64 anni era solito lavorare da casa nel 2018 e Gartner stima che “entro il 2024, il 30% degli impiegati d’ufficio a livello globale lavorerà in parte o completamente a distanza - in aumento rispetto al 5% del 2019.

Per rispondere alle crescenti richieste che le attuali tendenze di lavoro a distanza stanno ponendo sulle reti pubbliche e private, i nostri clienti aziendali, del settore pubblico e fornitori di servizi stanno adottando una serie di strategie creative per implementare soluzioni UCC (Unified Communications and Collaboration) di rete e basate su cloud sulla Piattaforma Equinix.

Di seguito sono riportati alcuni degli approcci chiave che i clienti di Equinix stanno adottando per rafforzare in modo rapido, efficiente ed economico le loro capacità di networking per un mondo di “lavoro da casa” in crescita.

Passare al virtuale per una maggiore flessibilità e scalabilità

Software-defined networking (SDN) e network functions virtualization (NFV) possono estendere le attuali funzionalità di rete senza richiedere l’acquisto di hardware specifici. Una tecnologia software-defined wide area network (SD-WAN) sposta maggiormente il controllo della rete nel cloud, consentendo di collegare più rapidamente e a costi contenuti la rete aziendale coprendo una grande distanza geografica.

Attingere alle soluzioni UCC cloud-based

Le soluzioni SD-WAN consentono inoltre di accedere rapidamente alle piattaforme cloud-based UCC sia tramite Internet pubblico che tramite VPN. Per le aziende che richiedono agli utenti di utilizzare una VPN, esistono soluzioni come Orange Business Services, che consente un accesso diretto e sicuro ai fornitori di servizi cloud-based UCC, come Cisco WebEx, Microsoft Teams e Zoom.

Le SD-WAN possono essere utilizzate, oltre che per il peering privato tra l’azienda e i provider di rete e cloud, anche per ottenere un accesso rapido e sicuro agli ecosistemi critici dei partner.

Aumentare la larghezza della banda della rete per una maggiore produttività

Le videoconferenze HD e altri tipi di applicazioni UCC richiedono una larghezza di banda di rete estremamente ampia. Gli utenti possono consultare il sito Web del loro provider UCC per verificare le loro esigenze individuali, ma in linea generale, per le riunioni WebEx voce e video di alta qualità.

Il rapido provisioning di connessioni a larghezza di banda più elevata sia per VPN che per l’accesso all’Internet pubblico sarà inoltre fondamentale per supportare elevati volumi di utenti per altre soluzioni di produttività dei lavoratori da remoto, come le infrastrutture desktop virtuali (VDI). Sfruttando le tecnologie di interconnessione SD-WAN sulla Piattaforma Equinix, è possibile attingere rapidamente a una maggiore capacità di larghezza di banda on-demand.

Ad esempio, la soluzione SDI (Software-Defined Interconnect) di Verizon applica la tecnologia SDN per fornire un’interconnessione diretta e sicura alla sua rete privata IP MPLS a livello globale tra le reti MPLS di Verizon e i data center Equinix International Business Exchange™ (IBX) in tutto il mondo in pochi minuti.

Espandere la copertura IP attraverso il peering

Il peering globale IP e gli Internet exchange, come quelli gestiti da Equinix e dai suoi partner, sono fondamentali per scalare la portata e la capacità della rete Internet pubblica. Questi punti di scambio Internet aggregano il traffico IP tra più servizi Internet, reti e fornitori di reti di distribuzione di contenuti all’interno della stessa posizione fisica.

Aumentare la vicinanza a reti, servizi cloud ed ecosistemi aziendali

Collocare le risorse informatiche più vicine al networking e agli ecosistemi cloud riduce la latenza e consente agli utenti di accedere più rapidamente e facilmente ai servizi essenziali di cui hanno bisogno per ottenere prestazioni ottimali. Oltre 1.800 provider di servizi di rete e oltre 2.900 provider di servizi cloud e IT risiedono sulla Piattaforma Equinix in più di 50 mercati in tutto il mondo, fornendo l’accesso on-demand ai servizi essenziali di cui gli utenti da remoto hanno bisogno per continuare a lavorare.