Più servizi cloud con l’accordo tra Attiva Evolution e NFON

Partnership di distribuzione siglata tra Attiva Evolution e NFON. L’accordo potenzia l’offerta dei servizi cloud attualmente forniti da Attiva non solo in Italia. Inoltre ci sarà anche un impatto molto rilevante nei confronti del mercato CloudPBX del nostro Paese, che sta crescendo a ritmi vertiginosi sia in Italia che all’estero.

Grazie a questa partnership, per la prima volta un distributore può proporre ai rivenditori servizi di telefonia cloud comprensivi di numerazione e traffico telefonico, fungendo ancor di più da protagonista e abilitatore della cloud transformation.

Cloudya è un sistema telefonico in cloud dedicato alle aziende. Il suo obiettivo, che rientra di diritto nel processo di trasformazione digitale, è semplificare le comunicazioni business eliminando le modalità tradizionali fatte di strumenti diversi, di telefoni fissi e mobili con numeri differenti, di centralini da configurare e problemi da risolvere.

Il sistema semplifica e unifica le comunicazioni: in quanto servizio cloud, è fornito in modalità as a service, è nativamente scalabile, non vi è onere di manutenzione né di configurazione da parte dell’IT dell’azienda. Inoltre, la continuità operativa è garantita da NFON, la comunicazione diventa multicanale e le persone possono interagire, telefonarsi, ma anche effettuare videochiamate e conference call senza il problema la frammentazione degli strumenti e dei punti di contatto.

Lorenzo Zanotto, Sales Manager di Attiva Evolution

I fatti delle ultime settimane hanno dimostrato quanto Smart Working e comunicazione multicanale siano fondamentali per la produttività delle aziende. Per questo siamo felici di ampliare la nostra offerta di servizi cloud con Cloudya di NFON, un potentissimo strumento di trasformazione digitale che mettiamo a disposizione dei nostri clienti, col fine ultimo di permettere alle imprese italiane modalità di lavoro agili e moderne.