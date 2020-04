MioDottore e la consulenza online, visite virtuali a domicilio

MioDottore propone i servizi di video consulenza online e il sistema di pagamenti online; strumenti che consentono ai pazienti di essere operativi stando a casa.

La nuova funzionalità di consulenza online, disponibile per i dottori e centri medici affiliati con profilo premium, lanciato in Italia e in tutti i Paesi dove opera DocPlanner, consente di incontrare via video gli specialisti, sia per un primo consulto sia per appuntamenti di consueto monitoraggio del proprio stato di benessere.

Ma quali visite sarà possibile effettuare con questa modalità?

MioDottore può già contare oltre 2.000 medici che hanno incluso questa funzionalità nel loro profilo e 500 visite effettuate da casa nell’ultima settimana con gli specialisti più vari. Non solo psicologici e psicoterapeuti, ma anche oculisti, ginecologici, ortopedici, diabetologi e tutte le categorie presenti sulla piattaforma. Infatti il servizio si presta e si adatta a tutte le esigenze di visite e a tutte le specializzazioni.

Il nuovo strumento consente di fissare una videovisita attraverso il marketplace di MioDottore, con la stessa facilità con cui si prenotano gli appuntamenti tradizionali: dalla home page è sufficiente cliccare sul pulsante “online” e selezionare la specializzazione prescelta. Appariranno così tutti i professionisti che offrono tale possibilità; a questo punto, utilizzando i filtri, è possibile affinare ulteriormente la ricerca in maniera semplice e veloce, per parametri quali assicurazioni o modalità di pagamento accettate.



Una volta che l’utente avrà effettuato il pagamento – anche questo online e diretto al medico o al centro medico selezionato – si è pronti per il consulto attraverso un sistema video integrato alla piattaforma.

Se finora nei mercati dove opera DocPlanner l'adozione della video consulenza è stata piuttosto limitata, prediligendo l'interazione di persona, oggi l’attuale situazione sanitaria globale ha cambiato radicalmente l’approccio.