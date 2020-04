Nutanix.NOW, si parlerà di data center e multi-cloud

Il 14 aprile si terrà Nutanix.NOW il live digital event pensato per discutere le tendenze e le tecnologie più innovative in ambito di data center e cloud aziendale.

“Bringing the Cloud Inside” sarà dunque il fil rouge dell’evento organizzato da Nutanix: liberarsi dalla complessità e dai costi di un’infrastruttura legacy, scegliere liberamente la piattaforma preferita per eseguire le applicazioni IT in modo trasparente, scegliere il cloud più adatto per favorire la crescita del proprio business.

Una mattinata per capire come risolvere facilmente i problemi legati a costi e complessità tipici delle infrastrutture legacy. Si discuterà delle principali competenze necessarie per sviluppare una strategia di cloud ibrido vincente e come utilizzare la gestione del ciclo di vita basata sull’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per garantire esperienze ideali a clienti e dipendenti.

Alberto Filisetti, Regional Sales Manager di Nutanix Italia

Obiettivo di Nutanix è accompagnare con attenzione e competenza i processi di trasformazione delle imprese, fornendo loro gli strumenti di distribuzione per usare qualsiasi applicazione in qualsiasi luogo. Strumenti che consentano attività analoghe di deployment e gestione in ambienti di cloud pubblico, privato, ibrido, sistemi iperconvergenti o di edge distribuito. Con Nutanix.NOW desideriamo offrire risposte e soluzioni alle esigenze di modernizzazione dell’IT con l’adozione di una strategia di cloud ibrido di successo.

Oltre alla vision e agli interventi del management italiano, questo importante evento virtuale vedrà la partecipazione di manager internazionali a partire dall’opening di Dheeraj Pandey, Founder, CEO and Chairman di Nutanix, seguiti dagli interventi di Tarkan Maner, Chief Commercial Officer che illustrerà la vision multi-cloud di Nutanix, di Monica Kumar, SVP Product and Solutions Marketing che si concentrerà del futuro dei dati per finire con la riflessione di Wendy Pfeiffer, Chief Information Officer, sull’IT ai tempi di COVID-19.

Numerosi i momenti di approfondimento per confrontarsi sulle tematiche più calde del momento nonché le testimonianze di importanti aziende che hanno scelto le soluzioni Nutanix traendone pieno beneficio a partire da Dainese, leader nel settore dell’abbigliamento tecnico per il motociclista e per tutti gli sport dinamici, MailUp, la famosa piattaforma di email marketing e Leonardo, importante azienda attiva nei settori dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza.