Fastweb, smart working e remotizzazione per affrontare Covid-19

Fin dall’inizio dell’emergenza, Fastweb ha adottato lo smart working per i dipendenti e supportato la remotizzazione dei tecnici per il contenimento del contagio.

Già il 31 marzo, in una nota inviata all’AGCOM, Fastweb aveva sottolineato come la proposta di bloccare le procedure di migrazione e di portabilità del numero, avanzata in queste ore, non contribuisca in alcun modo alla salvaguardia dei lavoratori e dei clienti, poiché né le attività di cambio operatore per la rete mobile né quelle per la rete fissa – al netto di poche eccezioni - necessitano di intervento di un tecnico in casa.

Nella nota Fastweb aveva inoltre sottolineato come tale proposta si porrebbe in netto contrasto con le aumentate esigenze di connessione alla rete, dato che la quasi totalità delle migrazioni richieste derivano dalla necessità delle famiglie e delle imprese di procurarsi una connettività migliore per svolgere, al meglio, attività imprescindibili come quella lavorativa e quella scolastica.

Fastweb rimane comunque disponibile a collaborare per identificare ulteriori strumenti di tutela, quali ad esempio misure immediate per facilitare l’approvvigionamento di DPI da parte degli operatori di comunicazione, e confida che sia eventualmente l’AGCOM - in un momento in cui l'accesso a Internet è così importante per lo svolgimento di attività economiche e sociali - a occuparsi del tema, ribadendo in ogni caso la propria contrarietà a misure che limitino la possibilità dei cittadini di accedere alla migliore connettività.