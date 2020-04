Forcepoint, arrivano le nuove nomine per Italia e zona EMEA

Forcepoint ha deciso di rafforzare il suo settore commerciale con le nuove nomine di Alessandro Biagini e Paul Garvey per l’Italia che per la regione EMEA. Paul Garvey entra a far parte dell'azienda in qualità di Vice President Sales di Europa, Middle East e Africa (EMEA) e Alessandro Biagini viene promosso a Regional Manager Sales per l'Italia.

Il 2020 vedrà Forcepoint accrescere la propria leadership nel mercato della sicurezza human-centric, continuando nella propria missione di partner di fiducia per imprese e agenzie governative alla ricerca di un moderno modello di sicurezza as-a-service. Il ruolo di Garvey sarà fondamentale per il raggiungimento di questo ambizioso traguardo, poiché il suo obiettivo sarà quello di accelerare le vendite attraverso la crescita e l'espansione nel mercato EMEA.

Paul Garvey, Vice President Sales di Europa, Middle East e Africa (EMEA)

Ogni nuovo caso di violazione di dati evidenzia come l’approccio tradizionale alla cybersecurity - basato su singoli prodotti - non sia più sufficiente né efficace, l’innovativa strategia di sicurezza human-centric proposta da Forcepoint si conferma la migliore soluzione per le aziende che hanno necessità di protezione di identità e dati critici e per poter usufruire, in tutta sicurezza, di tutti i vantaggi derivanti dalla digital transformation.

Garvey approda in Forcepoint da IBM, dove ha ricoperto il ruolo di Vice President Cyber Security APAC alla guida della strategia GTM, occupandosi contestualmente delle relazioni con i business partner e delle alleanze strategiche, implementando soluzioni di cybersecurity per clienti a livello globale mediante servizi di consulenza, systems integrators e servizi di sicurezza gestiti. Precedentemente ha guidato gli EMEA Services presso Cisco. Garvey risponde al Chief Revenue Officer (CRO) di Forcepoint, Kevin Isaac.

Alessandro Biagini guiderà, invece, la strategia di crescita dell'azienda in Italia, coadiuvando le imprese locali nel complesso processo di gestione dei nuovi rischi legati alla sicurezza e derivanti dalla digital transformation, attraverso lo sviluppo di strategie incentrate su utenti e dati. Biagini continuerà ad operare dalla sede di Forcepoint Italia di Milano e risponderà ad Emiliano Massa, Southern Region VP Sales.

Alessandro Biagini, Regional Manager Sales per l'Italia

Per creare maggiore efficienza operativa, le aziende si stanno sempre più indirizzando verso servizi in cloud per rispondere sempre meglio alle esigenze di utenti ogni giorno più “mobili”. In questo contesto, in cui il perimetro aziendale va man mano dissolvendosi, la superficie di rischio aumenta ed è quindi necessario ripensare l’approccio alla cybersecurity, dal momento che le tradizionali soluzioni sono sempre meno efficaci. Qui in Italia Forcepoint sta continuando ad investire su tre principali direttrici: rafforzare la presenza sui propri clienti - supportandoli in un processo di trasformazione digitale sicuro attraverso l'adozione di soluzioni di sicurezza human-centric e behavior-based, rendere queste esperienze disponibili per i nuovi clienti e accrescere le competenze dei partner di canale, sempre più strategici per il nostro business.

Nel corso della sua esperienza in Forcepoint, iniziata 13 anni fa, Biagini ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità. Entrato in azienda come Channel Manager, incarico che gli ha permesso di costruire forti relazioni con i partner di canale, ha poi guidato il team di vendita mid market con ottimi risultati di business anno su anno.

Biagini vanta oltre 20 anni di esperienza come responsabile vendite nel settore IT, dopo aver trascorso più di otto anni in ruoli analoghi presso IT Way, un importante gruppo internazionale di consulenza ICT, in Speed Tecnologie (Gruppo KPMG) ed Esker Italia.