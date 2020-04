IBM, durante il lavoro da remoto un aiuto arriva dal cloud

Il momento richiede nervi saldi e una serie di priorità. Quella delle aziende è poter lavorare al meglio anche a distanza. Una valido aiuto secondo Paola Piacentini, IBM, può arrivare dal cloud.

In questo momento di crisi, dovuto al COVID-19, per IBM le priorità sono la salute e la sicurezza dei suoi dipendenti, dei partner e dei clienti, e l’impegno a lavorare al fianco delle nostre comunità e delle Istituzioni per combattere la pandemia. Nello stesso tempo, l’azienda sta lavorando duramente per sostenere i molti clienti che in tutto il mondo sono stati costretti a fare straordinari cambiamenti nel modo di condurre le loro attività quotidiane. Considerando che in realtà la maggior parte, se non tutta, dei loro dipendenti sta lavorando da casa.

Il nostro impegno

I nostri team sono impegnati a lavorare con le organizzazioni di tutto il mondo per soddisfare le loro esigenze in questo straordinario periodo e aiutarle a sfruttare la potenza dei nostri servizi e applicazioni in modo da poter mantenere la produttività anche lavorando da remoto. Poiché i clienti si affidano agli ambienti cloud per gestire l'aumento del carico di lavoro, ad esempio, stiamo mettendo loro a disposizione una maggiore capacità del nostro cloud pubblico.

Offriamo anche una guida da parte dei nostri esperti su come mantenere lo stesso livello di produttività in progetti ad alta intensità di dati. E stiamo fornendo lo stesso accesso anche al nostro ecosistema di partner. Abbiamo la più ampia selezione di strumenti open-source e il nostro cloud fornisce la necessaria resilienza e sicurezza di cui i clienti hanno bisogno in questo periodo difficile.

Accesso gratuito ai servizi

Per alleviare ulteriormente l'onere delle aziende, IBM fornisce anche gratuitamente soluzioni che abbracciano AI, dati, sicurezza, integrazione, video e altro ancora attraverso il public cloud. Vediamo nel dettaglio:

-IBM Cloud offre opzioni a costo zero per aiutare i nostri clienti a mantenere la continuità aziendale durante la migrazione verso ambienti di lavoro remoti, comprese le configurazioni del Server Virtuale IBM Cloud.

-IBM Aspera offre ai nuovi clienti l'accesso gratuito per 90 giorni al suo servizio cloud per la condivisione di file ad alta velocità e per la collaborazione in team.

-IBM Security offre una vasta serie di soluzioni e un accesso gratuito alle tecnologie per aiutare i clienti a modificare le loro operazioni e programmi di sicurezza e proteggere chi sta lavorando dai criminali informatici che potrebbero tentare di sfruttare l'incertezza creata da COVID-19.

-Le soluzioni IBM Video Streaming e IBM Enterprise Video Streaming sono disponibili gratuitamente per 90 giorni per i nuovi clienti per lo streaming di eventi al pubblico fino a 20.000 ore o per lo streaming fino a 20.000 utenti autenticati per un evento alla settimana.

-IBM Sterling offre un accesso gratuito, per 90 giorni, alle soluzioni che aiutano a superare le sfide derivanti dalle interruzioni della supply chain, come la gestione delle forniture mediche, i kit di test COVID-19 e la migrazione dei rivenditori verso una strategia BOPIS (Buy Online, Pick-up In Store).

-IBM Blueworks Live offre un accesso gratuito per 90 giorni per aiutare le aziende a facilitare la collaborazione a distanza con gli stakeholder e a distribuire processi nuovi o in evoluzione ai loro dipendenti.

-IBM Cloud Event Management offre un accesso gratuito di 90 giorni per aiutare i gruppi di lavoro ad assegnare priorità, diagnosticare e risolvere gli incidenti di ogni singolo progetto.

-Risorse per l'apprendimento da remoto, compreso l'accesso gratuito allo streaming video IBM per tutte le attività di formazione alternative per quasi un miliardo di bambini in tutto il mondo, che hanno visto chiudere le loro scuole a causa di COVID-19.

-IBM Garage sta utilizzando la sua esperienza e metodologia per aiutare i clienti ad affrontare da remoto le emergenti esigenze di business durante questo periodo.

L'accesso a tutte le risorse del nostro sito Enterprise Design Thinking è temporaneamente gratuito.

Man mano che l'ambiente di lavoro evolve in questi tempi difficili, continueremo a valutare come poter supportare la situazione che i nostri clienti devono affrontare in modo che possano concentrarsi per portare avanti la loro attività.