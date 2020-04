Satoshi Inaba è il nuovo Managing Director di Buffalo EU

Buffalo nomina Satoshi Inaba quale nuovo Managing Director; il manager assume il ruolo precedentemente ricoperto da Takehiko Inoue, che tornerà in Giappone.

Takehiko Inoue

Satoshi Inaba ha maturato una vasta gamma di esperienze internazionali ad altissimo livello e vanta un cospicuo bagaglio di competenze in ambito business, tutte qualità che ne fanno la persona ideale per condurre Buffalo EU verso nuovi successi.

Negli ultimi 15 anni Satoshi Inaba ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali in Giappone, Nord America, Medio Oriente e nell’area APAC all’interno di Melco Holdings Inc. e della controllata Buffalo. Più in particolare, è stato dal 2004 al 2009 Chief Operating Officer di Buffalo Americas e poi per cinque anni Assistant General Manager di Buffalo APAC.

Prima di fare il proprio ingresso in Melco, Inaba ha ricoperto il ruolo di Country Manager di Alcatel per il Giappone, occupandosi delle attività di marketing e facendo crescere le vendite dei LAN switch. Con l’attuale carica in Buffalo EU Inaba avrà la responsabilità della gestione del mercato europeo.