La partnership che lega Pure Storage e SAP si consolida

L’accordo firmato da Pure Storage e SAP si consolida così da fornire ai propri clienti una miglior esecuzione di workload SAP mission-critical su FlashArray. Pure Storage ha annunciato in questi giorni di aver raggiunto il livello Platinum nel programma SAP PartnerEdge in qualità di partner tecnologico globale SAP.

Michael Sotnick, Vice President, Partners, Alliances and Business Development di Pure Storage

In qualità di partner tecnologico globale, Pure Storage è entusiasta di portare la collaborazione con SAP a livelli nuovi e ancor più ampi. In Pure abbiamo costruito la nostra reputazione sull'innovazione, sulle prestazioni e sull'eccezionale customer service. Non vediamo l'ora di creare un framework per una più profonda integrazione e collaborazione tra le nostre piattaforme evergreen e i prodotti e le tecnologie leader a livello mondiale di SAP.