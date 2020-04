Nuvias Versa Titan, soluzioni sicure per le reti SD-WAN

La suite cloud-based di Nuvias è strutturata per le PMI e offre una gamma di soluzioni sicure per reti SD-WAN, con funzionalità semplici da gestire.

Il pacchetto semplifica l'implementazione e la gestione delle reti di filiali aziendali, offrendo ai partner di canale di Nuvias, agli MSP e ai System Integrator, nuove opportunità di business nel mid-market, per accelerare il processo di trasformazione digitale delle imprese e migliorarne le performance.

Versa Titan offre alle PMI la suite SD-WAN sicura di servizi avanzati come il network routing, la sicurezza e l'analisi, attraverso portali di supporto e intuitivi per l’utente e un’applicazione mobile per gestire le reti delle filiali da remoto. La soluzione permette alle imprese di ottimizzare i costi della WAN, semplificando le operazioni, migliorando la resilienza della rete e l’utilizzo della banda, incrementando al tempo stesso le prestazioni applicative.

Versa integra funzioni di sicurezza SD critiche, come il next-generation firewall e l'Unified Threat Management (UTM) per affrontare il costante incremento delle minacce alle reti delle filiali, combinando al contempo le funzioni di full multi-tenancy, multi-deployment, zero-touch provisioning e l'estensibilità multi-cloud.

Paul Eccleston, Executive Chairman di Nuvias Group

Mentre le reti SD-WAN vengono adottate dalle grandi imprese, il servizio Versa Titan consente ai partner di Nuvias di cogliere le straordinarie opportunità che si concretizzano nel mid-market, grazie a una soluzione SD-WAN sicura, carrier-indipendente, totalmente in cloud, facile da acquistare, progettare, implementare e gestire, ad un costo che garantisce alle PMI un ROI concreto. Stiamo sviluppando i nostri programmi di training, le attività commerciali e di marketing per supportare il roll-out del servizio Versa Titan in tutta Europa.