SAP, la tecnologia come abilitatore nei momenti di crisi

Steve Tzikakis, SAP President EMEA South, spiega come, in un momento di crisi come quello attuale, si celino delle opportunità abilitate dalla tecnologia.

A gennaio di quest'anno, ero su un palco con Bruce Dickinson, il cantante del leggendario gruppo rock Iron Maiden, all’evento di kick-off regionale di SAP a Barcellona. Abbiamo condiviso le nostre aspettative per il 2020 e abbiamo parlato di come trasformare i clienti in fan. Non avremmo mai potuto immaginare che tre mesi dopo, il mondo si sarebbe capovolto. Abbiamo assistito alla diffusione di una pandemia globale insieme al crollo del prezzo del petrolio che ha scombussolato completamente il mondo. Ci siamo dovuti abituare a cose come il distanziamento sociale, gli acquisti incontrollati mossi dalla paura e i lockdown dei paesi; scene che ti aspetti di vedere solo in un film campione di incassi di Hollywood.

Sebbene stiamo vivendo in un mondo molto diverso, col tempo la fiducia delle imprese e dei consumatori tornerà, supportando la trasformazione e guidando la crescita.

Molte persone la definiscono la tempesta perfetta; vedo un enorme potenziale legato agli esiti di questa situazione sconvolgente. Una causa di forza maggiore come il COVID-19 può essere il motore che spinge verso la trasformazione come in passato sono state le crisi finanziarie o altri eventi mondiali che hanno avuto un impatto globale. Le aziende stanno ripensando i loro modelli di business, le supply chain e stanno cambiando i loro approcci alla sicurezza, alla business continuity e al lavoro a distanza. I governi stanno mettendo insieme risorse per ottenere maggiori informazioni sugli effetti della crisi e per far fronte alla catastrofe.

Non c’è mai stato un momento migliore per aiutare i nostri clienti a fornire insight unici e garantire agilità, controllo e capacità di esecuzione, non solo ora, ma anche post-crisi. Le persone dovranno lavorare e le attività flessibili che facilitano il cambiamento cresceranno. Le aziende che gestiscono efficacemente queste situazioni spesso hanno successo perché investono prima nei segmenti di clientela più importanti e ne anticipano i comportamenti.

Ma come può un’azienda come SAP diventare parte della soluzione globale alla pandemia? Per cominciare, stiamo offrendo una serie di strumenti e piattaforme tecnologiche gratuite ai clienti (e a chiunque ne abbia bisogno) per aiutarli non solo ad affrontare i problemi legati alla pandemia, ma anche a capire quali opportunità offrirà la crisi.

Stiamo aiutando le aziende a riprogettare le loro supply chain e a trovare nuove fonti di approvvigionamento quando quelle esistenti si interrompono. Abbiamo aperto l’accesso al network SAP Ariba Discovery, in modo che qualsiasi acquirente possa pubblicare le proprie esigenze di approvvigionamento immediato e qualsiasi fornitore possa rispondere. Accedere oggi è gratuito per le richieste, ed è gratuito per le risposte. Utilizzando questo network, un cliente SAP che sta costruendo un nuovo ospedale negli Stati Uniti è stato in grado di trovare un fornitore con 500 letti specifici per una struttura sanitaria in meno di 30 minuti.

Aiutiamo i manager a fare verifiche con i loro dipendenti. Il mondo è diventato virtuale dall’oggi al domani e qualsiasi azienda che spera di continuare a operare ovunque mantenendo livelli normali dovrà assicurarsi che i propri lavoratori siano al sicuro e in buona salute - e questo non si esaurisce nella prima settimana in cui sono a casa. Abbiamo visto un picco nell’utilizzo del nostro Remote Work Pulse di Qualtrics, che in modo totalmente gratuito consente alle aziende di rilevare il sentiment dell’organizzazione dall’inizio della crisi. Il benessere mentale dei dipendenti deve stare a cuore di tutte le aziende.

In Italia, il nostro team di prevendita ha sviluppato una Dashboard per monitorare il Coronavirus e l'ha offerta gratuitamente a clienti, partner e comunità. La dashboard consente agli utenti di analizzare in profondità le informazioni sulla diffusione del contagio, rispetto a quella inclusa nella dashboard CSSE della Johns Hopkins.

Supportiamo la prossima generazione di professionisti e utenti con le nostre migliori risorse per la formazione digitale, offrendo a studenti ed esperti ambienti di apprendimento sicuri e di valore per continuare virtualmente la loro istruzione. Offriamo l'accesso gratuito a percorsi di formazione selezionati per studenti in una delle 3.800 università aderenti al programma SAP University Alliances, a corsi online che consentono ai giovani universitari di esplorare la tecnologia, nonché ai ben noti corsi online (MOOC) aperti e disponibili sulla piattaforma openSAP.

Molte aziende stanno sfruttando la funzione di “localizzazione” inclusa nel software SAP Concur per localizzare i dipendenti bloccati all’estero. Anche se i viaggi di lavoro sono stati bruscamente interrotti, le altre spese di business monitorate da SAP Concur confermano che l’attività in Cina è in lenta ripresa.

Insieme a EY e Qualtrics, stiamo aiutando i governi di tutto il mondo che sono in prima linea per gestire la pandemia di COVID-19. Questo include l’ascolto e il rilevamento costante delle emozioni e degli stati d’animo della comunità, il monitoraggio e la comunicazione sull’andamento del virus, fornendo informazioni accurate sulla trasmissione e la cura, indirizzando le persone verso le corrette risorse di aiuto e comunicando efficacemente con i cittadini in questo momento di blocco.

La nostra visione di aiutare il mondo a funzionare meglio e a migliorare la vita delle persone non è mai stata così importante e attuale come in questo momento. Le nostre persone, i nostri clienti e le nostre comunità rappresentano la nostra priorità.

Insieme, ce la faremo.