Google e i cookie di terze parti, le considerazioni di Ogury

Google dice addio ai cookie di terze parti. Come deve reagire l’adtech all’evoluzione in chiave etica del settore? Le osservazioni di Francesca Lerario di Ogury Italia.

Google ha recentemente annunciato l’intenzione di eliminare gradualmente il supporto ai cookie di terze parti nel suo browser Chrome entro i prossimi due anni. Una decisione conforme a uno scenario in cui si stanno moltiplicando le normative sulla privacy dei dati e gli utenti sono sempre più consapevoli dei loro diritti al riguardo. Già nel 2018/2019 gli altri due maggiori browser, Safari e Firefox, avevano applicato restrizioni simili.



Che impatto avrà questa decisione sul mercato?

L’eliminazione dei cookie di terze parti (che vengono generalmente utilizzati per tracciare gli utenti sul web) segnerà un cambiamento radicale del settore adtech, in particolare sulle aziende che basano la propria attività su retargeting e attribuzione. Le conseguenze si faranno importanti quando Chrome eliminerà definitivamente il supporto per i cookie di terze parti: soprattutto perché si tratta del browser ad oggi più utilizzato, con il 70% del traffico mondiale generato.



Cosa ne pensa Ogury?

La decisione di Google non influirà sull’attività di Ogury, il cui modello di business si fonda sull’in-app branding advertising e su una tecnologia basata sull’SDK, e non sui cookie. Con SDK (Software Development Kit) si intende un insieme di strumenti che viene inserito nelle app dei partner tecnologici di Ogury, che, dopo il consenso esplicito e consapevole dell’utente, possono raccogliere i dati in modo conforme alla GDPR e monetizzare rivendendo spazi pubblicitari.



Il nostro punto di vista

Il 25 maggio 2018, data di piena applicazione della GDPR in Europa, ha segnato l’inizio dell’era dell’etica digitale, dove la tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali è una vera e propria sfida globale. In questo scenario la scelta di Google appare inevitabile.