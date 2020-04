Partnership tra Palo Alto Networks e Deutsche Telekom

Obiettivo dell’accordo tra Palo Alto Networks e Deutsche Telekom sarà quello di realizzare e offrire un portfolio di servizi di sicurezza per clienti enterprise. La partnership è stata siglata per supportare le aziende ad affrontare in completa sicurezza il proprio percorso di evoluzione digitale e insieme le due aziende svilupperanno e metteranno a disposizione un’offerta di servizi e operation di sicurezza gestiti per la protezione di cloud e reti.

Dirk Backofen, SVP e responsabile di Telekom Security

Gli hacker tentano di accedere a cloud, reti e cellulari aziendali in modo sempre più pressante e gli attacchi stanno diventando ancora più sofisticati. Palo Alto Networks è un’azienda innovativa, un punto di riferimento per le tecnologie di sicurezza e saremo quindi in grado di neutralizzare gli attacchi in modo ancora più efficace e in tempo reale.

Christian Hentschel, Presidente di Palo Alto Networks EMEA

Siamo entusiasti di annunciare questa partnership strategica con Deutsche Telekom e Telekom Security per supportare i clienti a realizzare il percorso di trasformazione digitale e la migrazione al cloud in completa sicurezza. In un panorama attuale che vede le minacce in costante crescita, i clienti enterprise e i service provider richiedono soluzioni e servizi di sicurezza completi, integrati, end-to-end e altamente automatizzati e questa partnership soddisferà questa esigenza.

Il portfolio sarà gestito in modo congiunto e basato sulle soluzioni di Palo Alto Networks. Le soluzioni includono: