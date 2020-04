Smartphone, Daniela Idi è Marketing e Business Director Asus

Dopo quattro anni nell’azienda taiwanese, Daniela Idi è stata nomina quale EMEA Marketing & West EMEA Business Director, Smartphone BU di Asus.

La manager si prepara ad assumere questo nuovo sfidante ruolo, che la vedrà responsabile della definizione della strategia di business nella regione West EMEA, conservando la responsabilità marketing per l’intero perimetro EMEA.

Di nascita meneghina, Daniela Idi ha iniziato la propria esperienza professionale nel 2005 in aziende multinazionali nel settore del fashion di lusso. Un percorso che è cominciato nel Gruppo LVMH, Cosmetique & Parfums presso il brand Guerlain, ed è poi continuato nel 2005 come Trade Marketing Manager per ITF Spa, dove ha seguito lo sviluppo di marchi quali Roberto Cavalli, Ferrè, Dsquared e Blumarine. Nel 2010, Daniela Idi ha iniziato a lavorare per Luxottica, leader mondiale dell’occhialeria, inizialmente focalizzandosi sul mercato italiano, per poi assumere in pochi anni la responsabilità a livello globale con un ruolo di management del brand Vogue.

Dal 2014 al 2016, sempre per l’azienda, si è trasferita a Città del Messico, quale Direttore Marketing per la regione Hispanic Latam, definendo le strategie per i 23 Paesi della regione. Con il rientro a Milano nel 2016, è iniziata la sua esperienza lavorativa in Asus, prima come Marketing Manager Italiana, poi come Marketing Director EMEA per la divisione business smartphone.

Questa promozione rappresenta per il brand taiwanese la volontà di dare continuità a una strategia iniziata nel corso dell’ultimo anno, che ha visto l’azienda focalizzarsi su un portafoglio razionalizzato di prodotti, pensato principalmente per utenti tecnologicamente consapevoli ed esigenti, con l’obiettivo di creare un’identità di brand più forte e differenziante rispetto alla proposizione del passato.

Shawn Chang, Global Business Operations Director & Marketing Director, Smartphone BU

Da quando, a luglio del 2018, Daniela ha assunto la responsabilità marketing europea in Asus, è stata in grado di dimostrare fin da subito il valore del proprio contribuito alla visione strategica della business unit smartphone, confermando le competenze che aveva già espresso alla guida marketing di un paese chiave per noi, come è appunto l’Italia. La sfida che la attende nei prossimi mesi è sicuramente impegnativa, ma siamo sicuri che – forte degli oltre 15 anni di esperienza, di cui 4 al nostro fianco– Daniela possa raggiungere i risultati previsti e diventare portavoce di quei concetti di innovazione e qualità che sono alla base del DNA del nostro brand.