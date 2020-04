Paul Cormier è il nuovo Presidente e CEO di Red Hat

Red Hat nomina Paul Cormier nuovo presidente e CEO; il manager, già presidente Products and Technologies di Red Hat, succede a Jim Whitehurst, ora presidente IBM.

Dal suo ingresso in Red Hat nel 2001, la leadership e la visione di Cormier hanno guidato importanti cambiamenti strategici e l’espansione del portafoglio di prodotti e servizi dell’azienda. Cormier ha il merito di essere stato il pioniere del modello a sottoscrizione che ha trasformato Red Hat da una novità open source a pilastro della tecnologia enterprise, trasformando Red Hat Linux da sistema operativo liberamente scaricabile in Red Hat Enterprise Linux, la piattaforma Linux aziendale leader del settore che oggi è utilizzata da oltre il 90% delle organizzazioni Fortune 500.

Cormier ha guidato più di 25 acquisizioni in Red Hat, portando l’azienda ben oltre le sue radici Linux e contribuendo a creare uno stack IT completo e moderno basato sull’innovazione open source che ha trasformato il settore IT.

Per oltre un decennio, Cormier ha sostenuto la visione di un cloud ibrido aperto, offrendo ai clienti la flessibilità di disporre di qualsiasi applicazione, ovunque e su qualsiasi infrastruttura, dall’edge al bare metal fino a molteplici cloud pubblici in modo coerente. Questa visione ha contribuito a posizionare Red Hat OpenShift, la piattaforma aziendale Kubernetes più completa del settore, come “spina dorsale” delle implementazioni di cloud ibrido in tutti i settori industriali.

Nel corso del suo mandato in Red Hat, Whitehurst ha supervisionato l’espansione di Red Hat e la sua crescente influenza nel settore tecnologico, tra cui l’incremento del fatturato da oltre 500 milioni di dollari a quasi 3 miliardi di dollari per l’anno fiscale 2018, nonché la storica acquisizione di Red Hat da parte di IBM per 34 miliardi di dollari nel 2019.

Paul Cormier, presidente e CEO, Red Hat

Quando sono entrato in Red Hat sarebbe stato impossibile prevedere come Linux e l’open source avrebbero cambiato il mondo. Le trasformazioni che vedo accadere nel nostro settore sono entusiasmanti, in quanto presentano nuove sfide e opportunità. L’opportunità per Red Hat non è mai stata così grande e sono onorato di guidare l’azienda per aiutare i nostri clienti a risolvere le loro sfide e mantenere Red Hat all’avanguardia nell’innovazione.

Arvind Krishna, CEO, IBM

Red Hat è sinonimo di open source e di cloud ibrido - due delle maggiori forze trainanti del nostro settore. Le profonde competenze ingegneristiche, l’esperienza di prodotto e la visione del settore fanno di Paul il leader giusto per capitalizzare questa opportunità e alimentare la continua innovazione tecnologica e la crescita accelerata di Red Hat.