Avira e Investcorp, al via la partnership strategica globale

Avira conclude l’accordo di acquisizione con Investcorp Technology Partners IV; si tratta del primo investimento istituzionale in Avira sin dalla sua fondazione nel 1986.

Tjark Auerbach, fondatore di Avira

Proteggiamo i nostri utenti da oltre 30 anni. Investcorp è un partner di investimento con cui condividiamo i valori e a sostegno della strategia del team di management per continuare a proteggere gli utenti negli anni a venire.

L'investimento segna l’inizio di un nuovo capitolo nella storia di Avira, che offre un bagaglio trentennale di esperienza, conoscenza e soluzioni agli utenti di tutto il mondo.

Travis Witteveen, Chief Executive Officer di Avira

Siamo orgogliosi di collaborare con un'azienda di tale esperienza con società tecnologiche e di software in crescita. L'investimento conferma la nostra strategia aziendale e consente ad Avira di accelerare ulteriormente la crescita profittevole nei segmenti di mercato consumer e OEM.

Con oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo di prodotti, Avira è specializzata in soluzioni antimalware, threat intelligence e IoT. Il software Avira offre una sicurezza di ultima generazione per la tutela dell’identità online, delle finanze e dei dati privati degli utenti, proteggendo da virus, malware, ransomware e altre minacce. Inoltre, l'azienda è il vero pioniere del modello di business “freemium” del software per offrire prodotti di sicurezza elevata, gratuitamente.

Investcorp ha stabilito una posizione di leader nel mercato degli investimenti in società tecnologiche mid-market con particolare attenzione ai settori della sicurezza IT, dati/analisi e Fintech/pagamenti. Gli investimenti precedenti includono Utimaco, Sophos, Optiv, SecureLink, CoreSec, Nebulas, iT-CUBE, CSID, OpSec e Impero.