Ally e JPS si alleano per una supply chain più efficiente

Ally Consulting ha stretto un accordo con la società di formazione JPS per offrire progetti per il miglioramento della catena di approvvigionamento delle imprese. Ally Consulting è nuova realtà della consulenza IT che affianca le imprese del manifatturiero discreto; JPS offre formazione e servizi specializzati nelle aree di Supply Chain e Operations, per il miglioramento della catena di approvvigionamento delle imprese. Ha formato migliaia di professionisti in Europa e sviluppa progetti per aziende di ogni dimensione.

Entrambe le aziende sono dinamiche, flessibili e condividono la consapevolezza del ruolo centrale ricoperto dalla formazione. Le due società si propongono come partner per le aziende nella progettazione di percorsi evolutivi di tipo organizzativo ed operativo, e nel loro affiancamento durante l’implementazione di soluzioni innovative e nella gestione del cambiamento.

Paolo Napoli, Co-fondatore di JPS

Nel 2001 ho sviluppato la tesi universitaria presso una società di consulenza di Milano, dove Aversa svolgeva il ruolo di direttore dei servizi. Grazie a quell’esperienza, ho capito l’importanza dell’analisi dei processi e della loro mappatura, per arrivare cinque anni più tardi, insieme a Simone Marrami, a fondare JPS. Da subito, siamo stati impegnati nel supportare le aziende a ottimizzare le performance delle loro supply chain, con elevati livelli di servizio, migliore gestione delle risorse produttive, razionalizzazione degli stock e controllo dei costi e del cash flow. Oggi, JPS e Ally vogliono avviare collaborazioni, unite da questa medesima visione strategica e da un’offerta complementare e sinergica: contenuti, best practice e strumenti digitali per generare soluzioni concrete.

Paolo Aversa, Managing Director di Ally Consulting

L’innovazione richiede contesti che inneschino le energie di tutti e che siano supportati da strumenti tecnologici per affrontare la complessità dell’economia moderna. Il nostro primo pensiero quando ci attiviamo nella messa in opera di un nuovo sistema ERP è valutare le reali necessità dell’impresa in considerazione del settore in cui opera, supportandola nella ridefinizione dei modelli produttivi basati su metriche e KPI definiti. Riteniamo che il valore dell’adozione di un gestionale innovativo sia legato alla capacità di far capire al cliente il reale vantaggio del passaggio tecnologico che sta affrontando. Per questo, prima di parlare di soluzioni, analizziamo i processi e avviamo un percorso formativo che coinvolga tutti i livelli aziendali.

I due business partner lavoreranno congiuntamente, per delineare nuovi percorsi di Change e Reengineering Management che coinvolgano le imprese del manifatturiero nell’ottimizzazione della supply chain in cui sono coinvolte o di cui sono protagoniste.

I destinatari dei servizi sono aziende di produzione che hanno la necessità di intervenire sui propri asset, quali persone, attività e dati coinvolti nella catena del valore, digitalizzandola, ottimizzando tutte le fasi, riducendo gli sprechi e migliorandone le performance.

Ally e JPS lavoreranno sulla formazione delle persone che, coinvolte nel cambiamento, inizieranno un percorso evolutivo di tipo contenutistico, organizzativo e operativo. Si tratta di un modello che assicurerà le competenze per operare con tecniche e strumenti per la pianificazione e controllo degli ambienti produttivi, includendo tutta la catena del valore.

La partnership, infatti, prevede anche un percorso formativo a cura di JPS verso il team Ally per il raggiungimento della certificazione internazionale APICS, che qualifica come esperti delle Operations e del Supply Chain Management i professionisti che la ottengono. I consulenti di Ally affronteranno tre percorsi formativi: APICS CLTD, certificazione negli ambiti di logistica, trasporti e distribuzione; APICS CPIM, certificazione negli ambiti di production & inventory management; APICS CSCP, riferimento riconosciuto a livello internazionale e best in class per la capacità di coprire lo studio della supply chain end-to-end, dai fornitori ai clienti finali.