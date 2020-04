VMware, in crescita i clienti del Virtual Cloud Network

L’incremento del numero dei clienti del Virtual Cloud Network secondo i dati registrati da VMware, dal 2018 è stato del 50% arrivando ad oggi a 15.000 clienti. La soluzione Virtual Cloud Network di VMware è una componente integrante di VMware Cloud Foundation, che viene offerta su tutti i principali provider di cloud iper-scale - AWS, Azure, Alibaba Cloud, Google Cloud, IBM Cloud e Oracle Cloud - e consente a VMware di rendere i cloud privati efficienti e agili come i cloud pubblici e di supportare le attività per garantire la business continuity.

L'azienda ha inoltre annunciato innovazioni nel campo del networking e della sicurezza che miglioreranno in modo significativo la capacità di qualsiasi azienda di offrire l'esperienza del cloud pubblico on-premise. Con VMware NSX-T 3.0 e VMware vRealize Network Insight 5.2, le aziende ottengono livelli di automazione e di comprensione ancora più elevati per le funzioni di rete che spaziano dai servizi di Layer 2 fino al firewall applicativo Layer 7, al bilanciamento del carico e al filtraggio IDS/IPS.

Due anni fa, VMware ha introdotto la Virtual Cloud Network, estendendo le capacità di rete virtuale e di sicurezza dall’edge al cloud per qualsiasi carico di lavoro eseguito in VM, container o bare metal. Oggi, la soluzione Virtual Cloud Network di VMware è l'unico stack di rete virtuale Layer 2-7 completo del settore, che offre funzionalità altamente innovative per lo switching, il routing, il firewalling e SD-WAN completamente in software per ambienti aziendali e Telco/5G.

Tom Gillis, Senior Vice President e General Manager, Networking and Security Business Unit di VMware

La nostra soluzione Virtual Cloud Network sta aiutando i clienti a fornire l'esperienza del cloud pubblico on-premise, eliminando le inefficienti richieste di ticket IT e le lunghe attese per i cambiamenti di rete e sicurezzaAttraverso i cloud privati, pubblici e Telco, e dal data center alla filiale, la Virtual Cloud Network ha semplificato il networking e fatto risparmiare ai clienti tempo e denaro. I nostri dati mostrano che i clienti possono ottenere una riduzione delle spese in conto capitale del 59% e una riduzione del 55% delle spese operative rispetto alle soluzioni di rete tradizionali.

Fornire innovazioni per la rete Virtual Cloud Network

L'automazione e la sostituzione delle infrastrutture di rete e di sicurezza legacy continuano a essere i driver chiave per l'adozione della Virtual Cloud Network. Oggi, VMware sta offrendo importanti novità a fronte della sua visione della Virtual Cloud Network come abilitatore per offrire l'esperienza del cloud pubblico on premises:

-Fornire l'esperienza del cloud pubblico: l'adozione del cloud computing e il supporto di iniziative di business digitali richiedono una migliore agilità della rete e business continuity. NSX-T 3.0 introduce NSX Federation, consentendo alle aziende di offrire un modello operativo cloud-like con domain di isolamento dei guasti e policy globali sincronizzate in tutte le sedi che garantisce una maggiore stabilità delle reti.

-Rendere la sicurezza intrinseca: VMware sta portando la sicurezza interna al livello successivo con l'introduzione del Service-defined firewall e della NSX Intelligence con la disponibilità generale di funzionalità opzionali di Intrusion Detection and Prevention (IDS/IPS) per il Firewall Service-defined. NSX Distributed IDS/IPS sfrutta l'esclusiva comprensione intrinseca di VMware dei servizi che compongono le applicazioni per abbinare le firme IDS/IPS a specifiche parti dell'applicazione.

-Networking e sicurezza full stack per le applicazioni moderne: le applicazioni e i microservizi funzionano su un'ampia varietà di endpoint eterogenei come VM, container e server bare metal, creando una sfida per connetterli e proteggerli in modo coerente. NSX-T tratta i container e le VM come cittadini di prima classe, avendo supportato le piattaforme Kubernetes per più di due anni.

-Visibilità end-to-end e analytics: VMware vRealize Network Insight, disponibile come software on-premises o SaaS, fornisce visibilità e analisi end-to-end della rete per ottimizzare le prestazioni della rete e risolvere i problemi dell'intera Virtual Cloud Network, compresi l'overlay virtuale e l'underlay fisico, nonché la copertura dei data center, gli ambienti multi-cloud e le sedi delle filiali.

-Networking per Telco Cloud e 5G di nuova generazione: con la Virtual Cloud Network, gli operatori possono costruire reti scalabili per supportare le strategie 5G e edge. VMware NSX svolge un ruolo chiave nell'accelerazione delle prestazioni della rete e nell'efficienza delle operazioni di rete end-to-end nel core della rete, fungendo da livello SDN per le funzioni di rete virtuale. NSX-T 3.0 introduce funzionalità come L3 EVPN per la mobilità VM, il routing multicast per una rete scalabile e l'accelerazione delle prestazioni del piano dati.

-Virtual Cloud Networking per Zone Edge di Azure: VMware collaborerà con Microsoft per offrire soluzioni SD-WAN per le Azure Edge Zones, che forniranno servizi Azure e consentiranno ai clienti di implementare ed eseguire senza problemi le funzioni di rete virtuale (VNF), tra cui VMware SD-WAN di VeloCloud. La soluzione VMware SD-WAN di VeloCloud è completamente integrata con il portale Azure e consentirà il Provisioning Zero Touch attraverso le Azure Edge Zones, proteggendo al contempo i clienti dalle operations e dalle complessità della gestione del ciclo di vita VNF.