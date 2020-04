Sicurezza e trattamento dati, Kyocera certificata ISO 27001

Kyocera Document Solutions Europe ottiene la certificazione ISO 27001 dall’organismo DAS in materia di sicurezza nel trattamento delle informazioni.

Per ottenere la certificazione è necessario che le organizzazioni mantengano un rigoroso sistema di gestione della sicurezza delle informazioni (ISMS) conforme a 114 requisiti diversi. Questi includono audit interni, miglioramento continuo e azioni correttive e preventive. È l'unico standard di sistema di gestione della sicurezza delle informazioni che può essere certificato in modo indipendente per essere applicato a persone, processi e tecnologie.

Andrie Muchtar, European Information Security Officer di Kyocera Document Solutions Europe

Il superamento di questo ultimo audit rappresenta una pietra miliare per il nostro business. Fornisce ai nostri clienti attuali e futuri, nonché ad altri stakeholder, un’ulteriore garanzia e la tranquillità che gestiamo i loro dati in modo responsabile. Grazie all'accreditamento abbiamo potuto creare un alto grado di fiducia tra i nostri partner, garantendo che tutte le informazioni che elaboriamo siano conformi a elevati standard.

…Nell'attuale clima di attenzione sulla sicurezza dei dati, certificazioni come ISO 27001 sono più importanti che mai. Una volta che un'organizzazione ha raggiunto uno standard, è altrettanto importante mantenerlo. Le aziende in grado di raggiungere costantemente i più alti standard riconosciuti a livello internazionale saranno in una posizione privilegiata per trarne vantaggio.

Un regime normativo più severo, introdotto dal GDPR, ha acuito l'attenzione delle aziende sull'importanza della sicurezza dei dati e della gestione dei rischi. I rischi potenziali per le aziende di tutte le dimensioni che non proteggono i propri dati sono significativi e i leader aziendali ne sono sempre più consapevoli. La nostra ricerca “Digitalizzazione in Europa – Outlook 2019” evidenza che il 52% delle imprese in Europa ora considera la sicurezza delle informazioni una priorità assoluta.

La certificazione relativa alla sicurezza ha portato Kyocera Document Solutions ad essere riconosciuta come "Major Player" per le soluzioni e i servizi di sicurezza nell’IDC MarketScape: Worldwide Security Solutions and Services Hardcopy 2019-2020 Vendor Assessment.