QNAP TL USB JBOD, espandibilità e performance per NAS e PC

QNAP TL-D800C e TL-R1200C-RP sono dispositivi USB 3.2 Gen 2 pensati per l’espansione rapida di NAS QNAP, ma anche per la connessione diretta a PC e MAC.

L’obiettivo delle due soluzioni è quello di fornire, rapidamente, una grande quantità di spazio per il salvataggio di grossi volumi di dati.

Il TL USB JBOD offre una comoda condivisione multi piattaforma dei file oltre a un’elevata flessibilità per gli utenti che possono utilizzarlo come opzione di espansione dell’archiviazione altamente efficiente e intuitiva.

TL-D800C è realizzato in formato tower desktop compatto (188,2x329,3x281,4 mm) e può accogliere sino a otto unità HDD o SSD in formato 3,5” e 2,5”. La macchina supporta sistemi operativo host QNAP QTS / QTS hero, Windows, Mac, Linux. Può essere facilmente integrato in una struttura esistente grazie al supporto per la migrazione ed espansione RAID e a feature dedicate al monitoraggio degli storage pool presenti.

QNAP TL-D800C è affiancato da una utility per sistemi terzi: JBOD Manager, pensato per Windows (da Windows 8 in avanti e Windows Server 2012 R2 in avanti), ma anche per MacOS 10.13 o più nuovo e Ubuntu 18.04.

Il dispositivo offre dunque un rapido ampliamento dello spazio a disposizione, unitamente a meccanismi di controllo hardware e software, incluso il controllo ventole, temperature, allarmi visivi e acustici.

TL-R1200C-RP rappresenta una ulteriore evoluzione del medesimo concetto e permette di ospitare sino a 12 drive Serial Ata all’interno di un corpo Rackmount 2U e alimentatore ridondato da 250 W.

Anche in questo caso, la disponibilità di connettività USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Tipo C consente elevate prestazioni e la possibilità di espansione espansione rapida e fluida.

I device supportano la migrazione di una grande quantità di file di piccole dimensione o di un singolo file dati di grandi dimensioni tramite l’ambiente di rete può richiedere diverso tempo e consumare una quantità significativa di banda di rete causando una riduzione dell’efficienza lavorativa. Il TL-R1200C-RP supporta il trasferimento dei file remoti. Basta impostare la configurazione RAID per archiviare una grande quantità di file. È quindi possibile spostare il TL-R1200C-RP in un altro luogo e collegarlo al computer o NAS per provare la funzione plug and play del dispositivo e la migrazione rapida dei dati.

Gli utenti possono gestire ciascun disco come singolo spazio di archiviazione esterno e utilizzarlo come unità rimovibile per una maggiore flessibilità. Il TL USB JBOD più recente supporta HDD o SSD SATA 6 Gbps da 3,5” o 2,5”, mentre il modello per montaggio su rack offre l’alimentazione ridondante per garantire la continuità dell’attività del sistema.

Jason Hsu, Product Manager di QNAP

L’alloggiamento QNAP USB 3.2 Gen 2 JBOD più recente offre velocità di trasferimento dei dati e maggiore capacità rispetto ad altri JBOD presenti sul mercato, è inoltre compatibile con diversi modelli di QNAP NAS, computer, e server. QNAP JBOD Manager integra in modo ottimale tutti i sistemi operativi per consentire agli utenti di ottenere rapidamente le informazioni sul JBOD.

I pacchetti TL-D800C e TL-R1200C-RP includono un cavo USB Gen 2 da Tipo C a Tipo A, gli utenti inoltre possono acquistare un ulteriore cavo da USB Gen 2 Tipo C a USB Gen 2 Tipo C per gli host con interfaccia Tipo C.