Funzionali e compatti, ecco la nuova serie di device Lexmark

Lexmark ha deciso l’ampliamento della propria offerta di device pensando ai piccoli gruppi di lavoro. I sei nuovi dispositivi offrono funzionalità e compattezza.

La serie 300 e 400 comprende quattro tra stampanti e dispositivi multifunzione monocromatici di classe business e due nuovi multifunzione a colori con funzionalità di livello enterprise.

Brock Saladin, senior vice president e chief revenue officer di Lexmark

Questi nuovi dispositivi sono leggeri, compatti e veloci e offrono tutta la qualità e le prestazioni Lexmark in un fattore forma più ridotto. Un telaio in acciaio garantisce solidità e affidabilità nel lungo periodo, mentre la stampa fronte-retro standard consente di risparmiare carta. Il fusore estremamente resistente riduce al minimo la manutenzione e la sicurezza a 360° di Lexmark aiuta a proteggere la rete e le informazioni proprietarie.

Progettati per piccoli gruppi di lavoro e spazi ridotti, assicurano a partner e ad aziende una produttività di livello superiore, con capacità e solidità tali da ridurre al minimo qualsivoglia interruzione. Offrono velocità di stampa fino a 42/40 ppm (lettera/A4), stampando la prima pagina in 5,9 secondi.

I nuovi dispositivi a colori più piccoli e leggeri

I due dispositivi multifunzione di livello enterprise assicurano colori vivaci in un fattore forma ridotto e sono progettati specificamente per aziende o gruppi di lavoro di piccole dimensioni. Realizzati per garantire affidabilità, prestazioni e sicurezza, stampano fino a 26/24 pagine al minuto e offrono un input espandibile per tirature più lunghe.

Le feature includono:

Dispositivi più piccoli e leggeri – la metà dei modelli precedenti in termini di dimensioni, e pesano il 25% in meno Stampa fronte-retro e Wi-Fi sono di serie su entrambi i modelli L’Alimentatore Automatico di Documenti Fronte-retro è di serie su entrambi i modelli Entrambi i modelli dispongono di touch screen da 7,2 cm con le app Cloud Connector incluse Possibilità di installare fino a due vassoi opzionali da 250 fogli Le feature di sicurezza a 360° di Lexmark sono di serie su entrambi i modelli.

I nuovi dispositivi monocromatici sono leggeri, rapidi e compatti

Leggeri, compatti e veloci, i dispositivi monocromatici supportano fino a 42/40 pagine al minuto, mentre un vassoio opzionale da 550 fogli permette tirature più lunghe. Un processore multi-core da 1 GHz consente di operare su scala maggiore e la sicurezza a 360° di Lexmark aiuta a proteggere le informazioni sensibili.

Le feature includono: