Superbatteria per il nuovo smartphone Galaxy M21 di Samsung

Batteria da 6000 mAh, fotocamera da 48MP e display Super AMOLED. Queste sono alcune delle caratteristiche di Galaxy M21, lo smartphone presentato da Samsung. Infatti Galaxy M21 è dotato di un display FHD+ Super AMOLED da 6,4", caratterizzato da colori vividi e una luminosità eccezionale, che, in combinazione con il design Infinity-U, offre un'esperienza di livello cinematografico. Con il suo design raffinato e le sue linee affusolate, Galaxy M21 è bello da vedere e tenere in mano. La sua finitura lucida lo rende estremamente comodo da impugnare, aggiungendo un tocco di stile e personalità.

La potente batteria da 6000mAh è progettata per durare tutto il giorno, notte compresa. Quando arriverà il momento di ricaricare, grazie alla tecnologia di Ricarica Rapida da 15W, Galaxy M21 sarà nuovamente in funzione in pochissimo tempo.

Il modello è caratterizzato anche da un sistema a tripla fotocamera che garantisce ottimi scatti in qualsiasi condizione di illuminazione. La fotocamera principale da 48MP di Galaxy M21 è dotata di apertura focale F2.0, mentre la fotocamera Ultra-Grandangolare da 8MP ha un campo visivo da 123 gradi, equivalente a quello dell’occhio umano, che permette di catturare l’intera scena così come la si vede.

La terza fotocamera da 5MP è quella di profondità, attraverso cui è possibile regolare la profondità di campo con la funzione Fuoco Live e ottenere scatti dall’aspetto professionale. La fotocamera frontale da 20MP di Galaxy M21 è dotata di filtri incorporati e di diverse modalità di scatto che permettono di realizzare selfie eccezionali.

Galaxy M21 è alimentato dal processore Octa-Core Samsung Exynos 9611 che non solo migliora l'esperienza dell'utente attraverso un'eccellente velocità di rete, ma permette anche fluidità nel multitasking. Il chipset Exynos 9611 è fornito anche di Game Booster alimentato con l'Intelligenza Artificiale che migliora la frequenza dei fotogrammi e la stabilità, oltre a ridurre il consumo di energia, mentre si gioca con i propri videogames preferiti. Per proteggere il dispositivo, Galaxy M21 è equipaggiato di un lettore di impronte digitali posteriore e di tecnologia di riconoscimento facciale.