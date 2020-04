F-Secure Countercept Rapid, deployment veloce

F-Secure introduce Countercept Rapid, una nuova soluzione avanzata che si basa sul servizio proprietario di Managed Detection and Response (MDR).

L’offerta si differenzia per i costi flessibili e i ridotti tempi necessari per l’implementazione.

Con lo smart working, diventato una necessità improvvisa, le aziende devono affrontare sfide senza precedenti. Molte imprese stanno riducendo i controlli di qualità mentre fanno correzioni tattiche a breve termine per supportare la loro forza lavoro in remoto, aumentando la loro esposizione alle minacce e potenzialmente favorendo gli attacchi informatici.

Tim Orchard, Executive Vice President di F-Secure

Il telelavoro è la tendenza della sicurezza del 2020 che nessuno ha previsto. Gli sviluppi quali un numero crescente di porte RDP esposte, più dispositivi privi di patch e l'introduzione ad hoc di politiche BYOD, sono nuove opportunità per gli aggressori. Una sicurezza smart prevede di fornire alle aziende una o più reti di protezione mentre le risorse critiche, come la posta elettronica e altri canali di comunicazione vitali, continuano a svolgere il loro lavoro.

…Il passaggio al lavoro remoto ha implicazioni di sicurezza maggiori di quanto si pensi. In molti casi, le sfide aggiuntive possono rapidamente travolgere il limitato personale di sicurezza delle aziende. F-Secure Countercept Rapid è essenzialmente un modo semplice per acquisire rapidamente capacità di rilevamento e risposta di prim’ordine senza preoccuparsi di come si adatta a una strategia di sicurezza a lungo termine.

F-Secure Countercept fornisce threat intelligence, tassi di rilevamento leader del settore e funzionalità avanzate di ricerca delle minacce, offrendo alle aziende sofisticate difese informatiche per combattere i moderni attacchi mirati mentre si svolgono.

Le soluzioni MDR come F-Secure Countercept offrono un valore immediato fornendo alle organizzazioni una base difensiva efficace su cui possono fare affidamento. Tale base aiuta a garantire il valore di progetti time-to-value più lunghi per rafforzare la conformità, il coordinamento e la correlazione.

F-Secure Countercept Rapid offre lo stesso valore offrendo al contempo una maggiore flessibilità in termini di prezzi e condizioni contrattuali. La sua semplicità operativa assicura velocità e facilità di implementazione, rendendolo la soluzione ideale per le aziende che necessitano immediatamente di un servizio MDR.

Alcune delle caratteristiche e dei vantaggi principali di F-Secure Countercept Rapid sono: