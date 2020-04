Vetrya Pj20 Tracer, monitoraggio e salute dei dipendenti

Vetrya porta sul mercato un wearable device per il tracciamento dei contatti in ambito aziendale; la soluzione sarà disponibile anche tramite smartphone.

Si chiama Pj20 Tracer ed è un dispositivo Bluetooth indossabile progettato come soluzione digitale per il monitoraggio in tempo reale della distanza tra le persone in ambito aziendale. Pj20 Tracer potrà essere utilizzato anche con una specifica applicazione installata sul proprio smartphone.

Parliamo di una soluzione dedicata alle aziende che hanno bisogno di gestire la salute dei propri collaboratori sia nelle fasi di gestione post emergenza Covid-19 che per il futuro.

Quando due o più dispositivi Bluetooth Pj20 Tracer e/o all’app Pj20 Tracer App si avvicinano al di sotto di una determinata distanza (ad esempio 1 metro) la persona sarà avvertita da un suono, una vibrazione o una segnalazione luminosa. La memoria del dispositivo e/o dell’applicazione smartphone registrano l’evento e, in caso di necessità, la piattaforma PJ20 mostra la mappa della correlazione dei contatti.

Pj20 tracer non richiede alcuna infrastruttura di rete e si adatta perfettamente ad ogni ambiente di lavoro. Ogni dispositivo ha un proprio identificativo digitale variabile, in grado di garantire le normative privacy.

La soluzione non effettua il tracciamento di posizioni assolute di ogni singola persona all’interno dell’azienda ma le posizioni relative rispetto ad altri collaboratori.