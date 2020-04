Darktrace mette a disposizione gratuitamente la Cyber AI

Il lavoro a distanza ha velocizzato l’assunzione di alcune nuove modalità. Per questo Darktrace ha offerto gratis le soluzioni di Cyber AI in modalità virtuale. Venendo incontro alle esigenze delle organizzazioni che stanno adottando rapidamente nuove modalità di lavoro a distanza in questo periodo di emergenza, Darktrace ha reso disponibile la propria pluripremiata suite di soluzioni di Cyber AI in modalità virtuale.

Poppy Gustafsson, CEO di Darktrace

La rapida intensificazione nell’adozione dello smart working accresce le sfide nel campo della sicurezza informatica in modo significativo, in un'epoca in cui le cyber minacce sono sempre più sofisticate e imprevedibili. Per supportare i team di sicurezza che lavorano da remoto vogliamo rendere ancora più facile e veloce l’accesso alle nostre soluzioni di Cyber AI leader nel mondo, in modo che possano ottenere risultati significativi nel giro di pochi giorni, non di settimane.

Le organizzazioni di tutto il mondo potranno così trarre rapidamente il massimo vantaggio dalla tecnologia Darktrace, senza ricorrere ad alcun hardware e senza che i dipendenti debbano lasciare le proprie case, aiutandoli così a proteggere anche a distanza i sistemi aziendali critici dalle minacce informatiche.

Darktrace offre, inoltre, ai nuovi clienti la possibilità di implementare virtualmente il proprio software di IA per un periodo di prova gratuito, consentendo in questo modo alle aziende di testare il valore della tecnologia di cyber difesa all'interno dei propri ambienti digitali, inclusi i servizi cloud e SaaS, la posta elettronica e le reti aziendali tradizionali.

Ai lavoratori da remoto viene ora offerta la possibilità di testare la tecnologia Cyber AI di Darktrace tramite una "proof of value virtuale" delle soluzioni principali:

-Enterprise Immune System, la soluzione di punta di Darktrace, che attraverso l’apprendimento del "pattern of life" dei dispositivi e dell’organizzazione rileva le nuove minacce emergenti;

-Darktrace Antigena, la prima soluzione al mondo di Risposta Autonoma che blocca autonomamente i cyber-attacchi in tempo reale. Disponibile virtualmente sia per Antigena Email e Antigena Network.