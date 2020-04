Mobyt svela l’Hub per la continuità operativa delle imprese

Il business provider Mobyt rende disponibile alle imprese un Hub per la continuità operativa anche nei momenti di emergenza, come quello che stiamo vivendo.

La società supporta così aziende, enti locali, strutture sanitarie, negozi e altre attività commerciali.

Per le imprese, dalle più piccole alle più grandi, viene indicato come dar vita ed eseguire efficacemente un piano di continuità lavorativa e i diversi aspetti da considerare sia dal punto di vista del management, sia dei collaboratori, per gestire efficientemente lo smart working.

Nell’Hub messo a disposizione da Mobyt anche i negozi e, in generale, tutte le attività commerciali possono trovare numerose informazioni su come potenziare il proprio sito di e-commerce, se già esiste, nonché sulla possibilità di creare landing page interattive, senza disporre di alcuna competenza tecnica.

I commercianti possono reperire indicazioni su diverse attività marketing digitali per aumentare la loro visibilità e possibilmente le vendite. Grazie a questo materiale, anche coloro che non avevano finora affrontato queste tematiche potranno essere pronti a operare online in modo efficiente molto rapidamente.

Tra le realtà in prima linea per l’emergenza legata al Covid-19 si distinguono senza dubbio le strutture sanitarie e gli studi medici. Mobyt mette a disposizione diverse risorse relative alla gestione delle comunicazioni urgenti sia verso i dipendenti sia i pazienti, inclusi quelli affetti da patologie croniche, e consigli per poter fornire un servizio di consulti e videoconsulti a distanza, così da poter essere operativi più velocemente anche senza avere svolto training appositi sul mondo digitale.

Tra le risorse disponibili non manca poi il materiale destinato agli enti locali, per i quali l’uso della comunicazione mobile gioca un ruolo fondamentale per la gestione delle emergenze come quella attuale. In questo ambito vengono presentate le esperienze intraprese in diverse aree del mondo, evidenziando quelle di maggior successo e illustrando come app di messaggistica, email e SMS possono essere utilizzati per comunicare con i cittadini in modo efficace in base ai diversi contesti e obiettivi.