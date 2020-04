Micron, LPDDR5 a basso consumo per Motorola Edge+

Micron e Motorola annunciano l’integrazione della DRAM DDR5 (LPDDR5) a basso consumo di Micron nel nuovo smartphone Motorola Edge+.

Le aziende hanno lavorato in stretta collaborazione per consentire all’Edge+ di raggiungere le velocità della rete 5G che richiedono la massima potenza di elaborazione combinata ad un’ampia larghezza di banda di memoria e archiviazione.

Con i 12 GByte dell’innovativa memoria DRAM LPDDR5 di Micron, lo smartphone offre una user experience fluida e veloce. Il nuovo telefono sfrutta le velocità di trasmissione più elevate e la minore latenza del 5G per aumentare le prestazioni di applicazioni basate sul cloud, come i giochi e i video in streaming.

Che si tratti di fotografia, giochi, streaming o semplicemente navigazione sul web, i consumatori si aspettano prestazioni elevate da uno smartphone di punta, non ritardi.

La memoria LPDDR5 di Micron nel Motorola Edge+ offre più funzionalità ai consumatori:

Fotografia professionale: il Motorola Edge+ ha una delle fotocamere professionali più avanzate oggi disponibili su uno smartphone. Con il sensore principale Quad Pixel da 108 MP, lo zoom ottico ad alta risoluzione e l’innovativo sistema di stabilizzazione video.

La memoria LPDDR5 di Micron è dotata di un buffer prestazionale che migliora l’elaborazione delle immagini per offrire una user experience ottimale e senza latenza. Migliore esperienza di gaming: quest’anno Motorola introdurrà in diversi smartphone una nuova funzionalità di gaming chiamata Moto GameTime. La funzione blocca automaticamente le interruzioni e offre agli utenti l’accesso ad app e tool che migliorano l’esperienza di gioco. La memoria LPDDR5 di Micron garantisce una larghezza di banda più ampia e riduce il consumo energetico, migliorando così l’esperienza di gioco sullo smartphone. Intrattenimento coinvolgente: Grazie alla memoria LPDDR5 di Micron, il nuovo Motorola consente agli utenti di immergersi completamente nei propri film, programmi TV e giochi preferiti. Con una larghezza di 6,7” e bordi curvi smussati di 90 gradi su entrambi i lati, il display “a cascata” amplia l’area di visualizzazione per assicurare il massimo dell’intrattenimento. L’esperienza audiovisiva è migliorata ulteriormente da un suono di alta qualità. Il Motorola Edge+ ha due potenti altoparlanti stereo che offrono bassi più profondi e voci nitide e pulite, anche con il volume alto.

Progettata per far fronte alla crescente domanda di migliori prestazioni della memoria e minore consumo di energia proveniente da molti settori, la memoria DRAM LPDDR5 fornisce le funzionalità e i vantaggi seguenti: