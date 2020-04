OVHcloud, Server Privati Virtuali per DevOps e PMI

OVHcloud amplia l’offerta di Server Privati Virtuali (VPS), strumenti scalabili e facilmente accessibili, strutturati per i DevOps e le imprese.

Il mercato dei VPS è stato stimato a 1,1 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che supererà i 2,5 miliardi di dollari entro il 2025.

Questa crescita è dovuta in particolare all'aumento del numero di siti web di e-commerce, che richiedono flessibilità per soddisfare picchi di domanda una tantum o stagionali. Fornendo un eccellente compromesso tra la libertà di amministrazione dei server bare metal e la flessibilità offerta dalla virtualizzazione, i server privati virtuali soddisfano anche le esigenze delle aziende in termini di monitoraggio dell'infrastruttura, test in ambienti di pre-produzione e hosting di siti web.

Facili da configurare e gestire con pochi clic, i nuovi VPS OVHcloud offrono una grande flessibilità e vantano prestazioni fino al 50% superiori rispetto alla gamma precedente.

Grazie al controllo completo della propria catena del valore, OVHcloud offre questa nuova gamma di Server Privati Virtuali che combinano prestazioni e accessibilità con la massima leggibilità. Sono ora disponibili cinque configurazioni, che vanno da Starter a Elite, tutte caratterizzate da prezzi trasparenti e convenienti, da 3 a 100 euro al mese IVA esclusa, e garantiscono costi sotto controllo. Disponibili nei data center in Asia-Pacifico (APAC), Canada, Stati Uniti ed Europa, questi nuovi VPS includono un traffico illimitato con una larghezza di banda massima fino a 2 Gbps.

I VPS Elite personalizzabili offrono anche grandi capacità di vCPU, RAM e di storage. E, affinché l’infrastruttura sia scalabile in funzione delle operazioni, i clienti possono ora monitorare l'utilizzo delle loro risorse e ridimensionarle, se necessario, in pochi click dal proprio spazio dedicato.

Sia per lo sviluppo di progetti personali che per l'implementazione di istanze virtuali in un ambiente multi-cloud, la gamma VPS offre tutti i vantaggi esclusivi delle soluzioni OVHcloud, tra cui la protezione anti-DDoS integrata, la scelta della residenza dei dati, nonché la reversibilità e l'interoperabilità del codice cliente completamente garantita. Inoltre, le opzioni disponibili includono dischi aggiuntivi, snapshot, IP fail-over e backup automatico, il tutto a prezzi trasparenti e prevedibili.