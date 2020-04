INGO acquisisce Xenialab e pensa alla customer experience

Potenziare le competenze e posizionarsi ulteriormente sui mercati internazionali. Questi obiettivi hanno spinto INGO ad acquisire la società torinese Xenialab. Xenialab ha sviluppato una delle più performanti piattaforme di omnicanalità fruibile attraverso servizi cloud e on premises, distribuita in tutto il mondo attraverso partner certificati. La società inoltre si occupa della gestione in outsourcing di sistemi Oracle e offre consulenza nell’ambito dei Big Data, architetture distribuite e soluzioni DB open source.

Grazie all’integrazione di queste tecnologie nel proprio portfolio, INGO potenzia la propria offerta nel mercato garantendo una delle più complete soluzioni nell’ambito del Customer Care e Customer Relation. Caratterizzata da un forte spirito innovativo e da un focus dedicato al cliente, da venti anni INGO supporta le aziende nella creazione di solide relazioni con i propri clienti attraverso una customer experience organizzata, agile e flessibile, offrendo consulenza, ottimizzazione, tecnologie e servizi cross canale in ottica di trasformazione digitale.

L’acquisizione permetterà a INGO di potenziare il proprio posizionamento strategico e tecnologico, arricchendo l’offerta di soluzioni e servizi per clienti e partner in Italia e all’estero, con un approccio che fa convergere i processi di business con tecnologie di intelligenza artificiale, robotica, video-relazione e business automation.

Punta di diamante di Xenialab è la piattaforma software XCALLY Motion, innovativa soluzione omnichannel basata su AsteriskTM che fornisce una delle migliori user experience multicanale per voce, chat, e-mail, video, sms, social network e WhatsApp for business. Grazie alla semplicità di installazione e utilizzo e all’impiego di sofisticate API, XCALLY Motion è posizionata tra le piattaforme omnicanale leader a livello mondiale (fonte Sofware Advice e GetApp) e vanta un’elevata presenza globale con customer care attivi in oltre 50 paesi.

L’integrazione delle due aziende consente già oggi a INGO di consolidarsi come Vendor tecnologico e di arricchire il proprio portfolio di nuove funzionalità, realizzando un significativo passo in avanti nel processo di internazionalizzazione con l’obiettivo di cogliere nuove opportunità di business in Italia e all’estero.

Marco Durante, CEO di INGO

Siamo molto orgogliosi di poter da oggi contare sulla professionalità e l’esperienza del team Xenialab. Il nostro impegno è da sempre focalizzato su scouting e investimenti in attività di Ricerca & Sviluppo e su tecnologie che ci consentano di offrire ai clienti maggiore valore attraverso nuovi servizi flessibili e soluzioni sempre più efficienti che garantiscano il presidio dell’intera filiera delle Customer Operation, e l’ingresso di Xenialab va proprio in questa direzione. Le due aziende collaborano insieme da un anno ed hanno raggiunto un buon grado di integrazione già in questi primi mesi del 2020. Il consolidamento del nuovo asset operativo, la R&D in A.I. e Robotica, l’integrazione tra XCALLY Motion e le soluzioni INGO insieme all’ampliamento del nostro ecosistema di partner, porteranno ad una crescita solida e costante anno su anno.